Com tênis para corredores, marca de Roger Federer chega ao Brasil

A maioria dos esportistas não sabe exatamente o que fazer quando o final da carreira se aproxima. Não é o caso de Roger Federer: vencedor de 20 Grand Slams e um dos maiores tenistas da história, o suíço de 40 anos planeja sua vida profissional como empresário com o mesmo talento que exibia dentro das quadras.



Foi isso que o levou a se tornar sócio da On Running, marca presente em 55 países que finalmente chega agora ao Brasil, em sua primeira iniciativa na América Latina. Criada em 2010 em Zurique, na Suíça, a On Running apresenta uma novidade para esportistas como foco na alta performance: a inovadora Cloud, tecnologia que torna o calçado mais leve e adaptável à pisada de cada corredor.



A ideia de aplicar essa tecnologia ao desenvolvimento de produtos altamente sustentáveis foi concebida por Olivier Bernhard, triatleta suíço como Federer. Ele usou como inspiração as mangueiras do quintal, criando um sistema de aterrissagem suave e decolagem explosiva. Um mês depois de criar o protótipo, Olivier ganhou o ‘ISPO BrandNew Award’, um dos prêmios mais importantes de inovação no esporte. “Foi um processo rápido. Lembro que na época os corredores de testes descreviam a sensação de correr sobre nuvens. Naquele momento soubemos que estávamos revolucionando o mundo esportivo com a nossa tecnologia, e os reconhecimentos seguintes só confirmaram nossa intuição sobre o projeto”, afirma Bernhard.





Em maio de 2011, estudos realizados pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH) comprovaram que os corredores de testes que usavam os tênis da On, corriam com frequências cardíacas significativamente menores, e níveis mais baixos de lactato sanguíneo. Assim, em 2015, a marca conquistou o seu segundo “ISPO Gold Award”, desta vez, com o modelo On Cloud, que recebeu o prêmio na categoria “melhor tênis de alto desempenho”. Desde então, a On vem lançando produtos relevantes e inovadores dentro do mercado de corridas.



“A sustentabilidade e a tecnologia são os dois pontos mais importantes na história da On. Nosso propósito é criar produtos com tecnologia que garanta a melhor performance esportiva com o maior conforto possível, além de reduzir o impacto ambiental da ação humana no planeta”, comenta Fabiana de Oliveira, Head de Marketing da On Running no Brasil.



A marca fundada por Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti convidou Roger Federer para se tornar um dos sócios da empresa. Desde então, a On ganhou o Annual FN Achievement Awards (FNAAs), considerado o Oscar dos Tênis, na categoria Marca do Ano. Ao contrário de muitos atletas que participam apenas da parte promocional da marca, Federer entrou de cabeça: ajuda no desenvolvimento e até no design dos produtos. Em breve, a On Running traz ao Brasil seu primeiro produto voltado para jogadores de tênis – lançamento supervisionado pelo próprio Federer.

