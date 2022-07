Com tempo aberto, plantio de trigo salta no Rio Grande do Sul e atinge 80% da área

SÃO PAULO (Reuters) – O plantio de trigo atingiu 80% das áreas no Rio Grande do Sul, avanço de 20 pontos percentuais no comparativo semanal, com melhora do clima no segundo maior Estado produtor do país, disse nesta quinta-feira a Emater-RS.

Ainda assim, os trabalhos estão atrasados. No mesmo período da safra anterior, 89% das lavouras estavam semeadas, enquanto a média histórica para o período é de 90%, de acordo com os dados.

“Com a sequência de dias sem a ocorrência de chuvas –entre 29 de junho e 02 de julho– e a decorrente diminuição do teor de umidade nos solos, foi possível retomar a semeadura e intensificar a operação onde havia atraso”, disse em relatório a empresa de assistência técnica e extensão rural ligada ao governo estadual.

Até a semana passada, o Estado sofria com chuvas que limitavam o acesso das plantadeiras nos campos.

Segundo a Emater, o índice de plantio é maior na região noroeste gaúcha, onde alguns municípios estão próximos da finalização, e menor em parte da serra, onde está no início.

“A maior incidência de radiação solar traduziu-se também em melhores condições para as lavouras implantadas anteriormente e que apresentavam um aspecto mais amarelado. Foi observado um crescimento mais rápido, e as plantas tomaram um porte mais vigoroso.”

(Reportagem de Nayara Figueiredo)