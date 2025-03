Com tecnologia italiana, módulo lunar pousa com sucesso na Lua

ROMA, 2 MAR (ANSA) – O módulo lunar Blue Ghost, da Firefly Aerospace, pousou com sucesso na superfície da Lua, anunciou neste domingo (2) a empresa espacial.

Em um comunicado, a Firefly Aerospace afirmou que se tornou a primeira empresa comercial da história a protagonizar um pouso completamente bem-sucedido no satélite natural da Terra.

A missão tem a presença da Itália, pois a bordo do módulo está o instrumento LuGre para navegação por satélite. O receptor nasceu da colaboração entre a Agência Espacial Italiana (ASI) e a Nasa e foi construído na nação europeia pela empresa Qascom.

“O LuGre é um elemento importante que está abrindo caminho para futuros sistemas de navegação para a exploração permanente da Lua. Os futuros astronautas poderão encontrar facilmente sua posição mesmo além da Terra. Nosso pequeno, mas sofisticado receptor está realmente colhendo recorde após recorde”, celebrou o presidente da ASI, Teodoro Valente.

Após uma jornada de 45 dias, o Blue Ghost pousou no lado da Lua voltado para a Terra, em Mare Crisium, que tem uma superfície relativamente plana. Ele foi projetado para funcionar por um único dia lunar, equivalente a 14 dias terrestres, durante o qual terá que capturar um eclipse solar causado pela passagem da Terra e um pôr do sol lunar.

“Que orgulho, a Itália está na Lua. Descobri que uma missão da Nasa concluiu as operações de pouso na Lua também graças às tecnologias italianas fornecidas por uma pequena e média empresa do Vêneto. É um feito histórico, mais uma prova da excelência italiana que continua a se destacar no mundo”, celebrou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani. (ANSA).