Com técnicos interinos, Botafogo e Vasco fazem clássico no Engenhão

Sem Luís Castro – que aceitou uma proposta milionária da Arábia Saudita – o Botafogo quer seguir com a vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, que, por sua vez, demitiu Maurício Barbieri. Sob o comando de seus interinos, os dois rivais fazem o clássico carioca no domingo, às 16h, no Engenhão, pela 13ª rodada.

A saída do treinador português, após longa expectativa, foi oficializada na sexta-feira à tarde, quando o time já treinou sob o comando do interino Lúcio Flávio. Enquanto isso, o Vasco já confirmou que William Batista será mais uma vez o treinador à beira do campo. Ele comandou o time na vitória, por 1 a 0, em cima do Cuiabá.

Sob o comando de Luís Castro, o Botafogo chegou a 30 pontos e ampliou sua vantagem na liderança, ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada. Desta forma, abriu sete pontos do novo vice-líder, o Grêmio, que tem 23 pontos. Já o Vasco, sem Barbieri, venceu o confronto direto contra o Cuiabá, também por 1 a 0 e ganhou um respiro na tabela, com nove pontos, em 18º lugar, a três do próprio Cuiabá, 16º, com 12, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A tendência é que Lúcio Flávio mantenha a base do time usado por Luís Castro. O interino terá praticamente todo o elenco à sua disposição, uma vez que não tem nenhum jogador fora por suspensão. Os desfalques seguem sendo os lesionados: Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Marçal e Patrick de Paula.

Com isso, o time deve ser o mesmo que venceu o Palmeiras e, quinta-feira, empatou por 1 a 1 com o Magallanes-CHI, naquele que foi o último jogo de Castro no comando do time: “O Botafogo não depende de pessoas, depende de perfis para desempenharem funções dentro do clube. O Botafogo sabe caminhar por ele e terá um futuro brilhante, tenho certeza, por ter uma torcida apaixonada, pessoas trabalhando no clube de forma apaixonada”, disse o treinador, adotando um tom de adeus na coletiva.

Já o Vasco terá que mexer na equipe. Sem Gabriel Pec, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Orellano e Rwan correm por fora para repor o setor ofensivo. Por outro lado, o interino deve ter os retorno do zagueiro Capasso e do centroavante Pedro Raul. Recuperados de lesão, a dupla deve entrar entre os relacionados.

A dúvida fica por conta do volante Jair. Autor do gol da vitória contra o Cuiabá, o meia é presença incerta no clássico por conta de dores no joelho. Caso seja vetado, Matheus Carvalho aparece como primeira opção, com Zé Gabriel correndo por fora. Diretor esportivo, Paulo Bracks confirmou William Batista como interino no clássico: “Está de forma temporária, fez o jogo de segunda (contra o Cuiabá) e fará o jogo contra o domingo. É um profissional que conheço bastante e tenho muita confiança.”, confirmou o dirigente.

