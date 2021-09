Com Tardelli, Santos divulga os relacionados para jogo contra o Juventude Fábio Carille relacionou 23 jogadores para a partida deste domingo. Após sofrer emboscado e ficar fora da partida contra o Ceará, o atacante Diego Tardelli está de volta ao time

O Santos divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para a partida deste domingo, às 16 horas, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade na lista é a presença do atacante Diego Tardelli. O jogador estreou diante do Athlético-PR na Copa do Brasil, mas foi perseguido e sofreu uma emboscada após o confronto. Ele ficou fora da partida contra o Ceará e chegou a cogitar deixar o Peixe, mas decidiu ficar.

O uruguaio Carlos Sánchez também volta aos relacionados depois de desfalcar o Peixe contra o Ceará. Em contrapartida, o lateral Madson e os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky seguem fora da equipe.

Confira os jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille.

Goleiros: João Paulo, Diógenes e Jandrei

Laterais: Pará, Felipe Jonatan e Moraes

Zagueiros: Wagner Leonardo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Derick

Volantes: Camacho, Ivonei e Vinícius Zanocelo

Meias: Gabriel Pirani, Jean Mota e Carlos Sánchez

Atacantes: Marinho, Léo Baptistão, Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli

