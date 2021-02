Com tabu de sete anos, Fluminense tenta vencer Bahia fora do Rio por Libertadores Tricolor é o quinto colocado e décimo melhor visitante deste Campeonato Brasileiro, mas vem tendo vida difícil nos últimos quatro jogos

Há quatro partidas sem saber o que é perder, o Fluminense chega embalado à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro depois de fazer a melhor atuação sob o comando de Marcão na vitória por 3 a 0 contra o Goiás, no último domingo. Décimo melhor visitante da competição, o Tricolor vem de um retrospecto desfavorável contra o adversário desta quarta-feira: o Bahia. Longe do Rio de Janeiro, o Flu não vence desde maio de 2014. O duelo, na Arena Fonte Nova, será às 21h30 e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Desde que bateu o Tricolor Baiano por 1 a 0 naquele primeiro turno do Brasileirão, o Flu teve dois empates por 1 a 1. Um no Mané Garrincha, com mando carioca, em outubro de 2014, e outro na Fonte Nova, em julho de 2017. Depois disso, perdeu por 2 a 0 e 3 a 2 em Salvador, no returno de 2018 e no turno de 2019, respectivamente. No Rio de Janeiro, esse retrospecto melhora bastante, com pelo menos cinco partidas sem derrotas.

O Fluminense tem 16 jogos e 19 pontos conquistados fora de casa neste Brasileirão. Foram cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas, 19 gols marcados e 26 sofridos. Por isso, é o décimo melhor visitante da competição, logo atrás de concorrentes direto, como Corinthians e Grêmio. No total da temporada, são 10 vitórias, sete empates e 10 derrotas.

– A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil contra o Bahia. Temos que entrar com total atenção, eles precisam desses três pontos também. Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, é sempre decidido em detalhes. A equipe tem que estar bem preparada, e eu tenho certeza que vamos fazer um excelente jogo – analisou o volante Martinelli.

Mas o Fluminense entrará em campo com confiança. Desde a goleada por 5 a 0 sofrida contra o Corinthians, o Tricolor ganhou do Sport, Botafogo e Goiás, além de empatar com o Coritiba. O time ficou devendo nas atuações, é verdade, mas chegará praticamente com força total com Yago Felipe de volta após suspensão. Em quinto lugar na tabela, agora o objetivo é a vaga direta na Libertadores.

O Flu está empatado com o Palmeiras com 53 pontos, mas fica em quinto por ter mais vitórias. São cinco pontos de distância para o São Paulo, atual quarto colocado, e sete para o Atlético-MG, em terceiro. O Athletico-PR, primeiro time fora do G7, tem 45 pontos.

