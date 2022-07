Com tabu de 9 jogos, Corinthians recebe o Flamengo em São Paulo

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (10) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada a partir das 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão entra em campo com histórico recente de fracassos contra o clube carioca. A última vitória do Corinthians contra o adversário da tarde deste domingo foi em setembro de 2018, na semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, os corintianos bateram os flamenguistas por 2 a 1 e passaram paras as finais da competição.

De lá para cá foram realizados nove duelos, com oito vitórias do Flamengo e um empate.

As duas equipes vêm de classificações marcantes na Copa Libertadores da América durante a semana, cada uma com sua relevância. Os paulistas eliminaram o Boca Juniors (Argentina) nos pênaltis, em pleno estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O único clube brasileiro que havia conseguido este feito antes havia sido o Santos de Pelé, em 1963.

Já os rubro-negros passaram com folga pelo Tolima (Colômbia), com uma goleada de 7 a 1 no Maracanã. Como consequência disso, cariocas e paulistas serão adversários nas quartas de final da competição continental.

No Brasileirão, o Corinthians precisa se recuperar, já que nas últimas duas rodadas não obteve vitória. Inclusive, no sábado passado sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Do outro lado, o Flamengo saiu vitorioso nos dois últimos confrontos na competição nacional. Se também forem incluídos os jogos da Libertadores, os comandados do técnico Dorival Júnior acumulam quatro vitórias consecutivas.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Corinthians e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Rodrigo Campos. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: