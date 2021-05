Com Sylvinho, Corinthians encerra preparação para enfrentar o River Plate-PAR Novo técnico do Timão dividiu as funções com Fernando Lázaro, Mauro da Silva e Doriva antes de duelo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians encerrou sua preparação para encarar o último desafio válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. No CT Joaquim Grava, o Timão treinou de olho na partida diante do River Plate-PAR, nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela sexta rodada da primeira fase da competição continental, da qual o Alvinegro já está eliminado.

TABELA

> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA

> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão

Pela manhã, o novo técnico do Corinthians, Sylvinho, foi apresentado em coletiva de imprensa. Por volta das 15h, pouco antes do início do treinamento, o comandante foi introduzido aos atletas e todo o staff do clube.

Na sequência, todos foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para o aquecimento. Depois, Sylvinho e Fernando Lázaro comandaram o treino tático, auxiliados por Mauro da Silva e Doriva. Eles também trabalharam bolas paradas ofensivas e defensivas com os jogadores.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Na última segunda-feira, toda a delegação corintiana realizou exames RT-PCR para detecção de Covid-19 e os resultados foram negativos.

Embora Sylvinho já tenha realizado seu primeiro treino no clube, Fernando Lázaro ainda ficará no banco de reservas na partida diante do River Plate-PAR, enquanto o novo comandante assistira ao jogo em um camarote da Arena.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também