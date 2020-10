Com surto de covid-19, São Bento empata na Série C com goleiro na linha

O São Bento viveu, nesta segunda-feira à noite, um fato inédito e histórico. Mesmo contando somente com 12 jogadores para o jogo contra o Criciúma, devido a um surto de covid-19 no elenco, o time conseguiu segurar o empate sem gols com o Criciúma, no estádio estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 12ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi marcado pela presença de dois goleiros em campo na equipe da casa. A situação inusitada aconteceu a partir dos 38 minutos, quando o meia-atacante Coutinho teve que ser substituído e deu lugar ao goleiro Lucas Macanhan, que entrou para atuar como centroavante. Desajeitado, ele ainda tentou ficar dentro da área na espera de receber algum passe.

A direção do São Bento tentou evitar esta situação. Pediu junto à CBF o adiamento do jogo logo cedo, mas não obteve sucesso. O clube registrou 15 jogadores com covid-19, um suspenso e quatro no departamento médico. Só restaram 12 jogadores, sendo três goleiros. Ou seja, seriam só nove jogadores de linha para tentar a reabilitação no Grupo B. A solução foi escalar dois jogadores com sintomas, porém, com testes negativos, para completar o time. Os nomes deles, porém, não foram revelados.

Evandro, Pablo, Denner, Lucas Silva, Magrão, Sávio, Luis Henrique, Léo Aquino, Igor, Laércio, Marcelo, Ruan, Dogão, Alison e Fábio Bahia são os atletas com o novo coronavírus. Jair, Jheimy, Allan Vieira e Welisson se recuperam de lesão, enquanto Serginho está suspenso.

A CBF alegou que o São Bento tem 38 jogadores inscritos na Série C e 13 aptos para o jogo, número mínimo imposto pela entidade. A CBF ainda informou que o time paulista poderia relacionar jogadores da base, como aconteceu com o São Caetano no sábado passado. O clube escalou um time de base para evitar o W.O. na Série D, porém, acabou goleado por 9 a 0, pelo Pelotas-RS.

O São Bento contestou a posição da CBF, apelando para a preservação da saúde de todos os envolvidos na partida. “O Esporte Clube São Bento não compactua com a decisão da CBF em manter o jogo de hoje. Os protocolos sanitários foram e continuam sendo seguidos pelo ECSB, mas infelizmente um surto de covid-19 atingiu nosso elenco. Pedimos o adiamento da partida, mas o pleito foi recusado pela CBF, que confirmou o jogo para hoje. Acreditamos que essa decisão coloca em risco todos os profissionais que trabalharão na partida: comissão e atletas do ECSB, comissão e atletas do Criciúma, além dos fiscais, árbitros e apoios”.

Com o empate desta segunda-feira, os mandantes ficam na nona colocação do Grupo B, com nove pontos, o mesmo do lanterna Boa-MG. A diferença entre os integrantes da zona de rebaixamento está no saldo de gols: -5 contra -4. São José-RS, com 13, é o primeiro fora da zona da degola. Os visitantes, por outro lado, chegam aos 16 e fecham a faixa de classificação para a segunda fase. Brusque-SC, com 27, lidera e está virtualmente classificado.

As duas equipes voltam a campo na tarde do próximo domingo. Às 16h, o Criciúma recebe o Tombense-MG, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Pouco depois, às 16h30, o São Bento visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

