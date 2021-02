Com surto de covid-19, Bahia visita Atlético-MG para se afastar da degola

Com um surto de covid-19 no elenco, o Bahia poderá ter um time bem diferente diante do Atlético Mineiro, neste sábado, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria não divulgou, porém, o nome dos infectados que estão de fora do duelo.

Ainda assim, o técnico Dado Cavalcanti terá mais problemas contra o time mineiro, já que não contará com os meias Daniel e Índio Ramirez. O primeiro foi expulso na última rodada e agora cumpre suspensão. Já o outro teve uma lesão constatada no joelho esquerdo e passou por uma cirurgia de artroscopia. Dado ainda poderá perder o goleiro Anderson, que foi liberado pela diretoria do clube para tratar de problemas pessoais. Ele teria sentido as críticas recentes sofridas.

O goleiro Douglas, por sua vez, voltou a treinar com bola, mas ainda não foi liberado para atuar. Ele se recupera de um choque sofrido com o zagueiro Leandro Castán no empate com o Vasco, no Rio de Janeiro, há três rodadas. Deve ser avaliado momentos antes do jogo, mas se for relacionado, ficará no banco de reservas. Matheus Claus, terceiro goleiro, é quem deve atuar. O lateral-esquerdo Matheus Bahia também está disponível e vira opção.

Na 16ª posição, com 37 pontos, o Bahia empatou por 3 a 3 com o Goiás, em Salvador, na última rodada e segue ameaçado pelo rebaixamento. Caso vença o Atlético Mineiro, o Esquadrão, ainda que não suba na tabela, não corre riscos de entrar na zona de rebaixamento.

Veja também