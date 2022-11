Com surpresas, Alemanha divulga lista de convocados para Copa

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 12:05 Compartilhe

ROMA, 10 NOV (ANSA) – Sonhando em conquistar a Copa do Mundo pela quinta vez e se igualar ao Brasil, a Alemanha revelou sua lista de 26 jogadores para o Mundial do Catar.

A presença do atacante Youssoufa Moukoko, de somente 17 anos, foi uma das grandes surpresas da relação elaborada pelo técnico Hansi Flick. Outro ponto que chamou atenção foi o retorno do meio-campista Mario Götze, herói do tetra em 2014.

No geral, os alemães apostarão em vários nomes conhecidos do Bayern de Munique, como Manuel Neuer, Thomas Müller e Leroy Sané. Eles também terão no plantel Kai Havertz, Ilkay Gündogan e Antonio Rüdiger.

A Alemanha caiu no grupo E da Copa do Mundo e vai encarar Espanha, Costa Rica e Japão na primeira fase do megaevento esportivo.

– Confira a lista dos jogadores convocados – Goleiros: Manuel Neuer (Bayern), Marc-André ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt); Defensores: Antonio Rüdiger (Real Madrid), Matthias Ginter (Freiburg), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Christian Günter (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Armel Bella-Kotchap (Southampton); Meias: Joshua Kimmich (Bayern), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (City), Leon Goretzka (Bayern), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea), Jamal Musiala (Bayern) e Jonas Hofmann (Monchengladbach); Atacantes: Thomas Müller (Bayern), Leroy Sané (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen) e Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund). (ANSA).

