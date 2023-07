Com Suárez e de olho na liderança do Brasileirão, Grêmio enfrenta o Bahia em Salvador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Com objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, Bahia e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada. Em campanha surpreendente, o time gaúcho quer entrar ainda mais na briga pela liderança, diferente dos baianos, que estão focados na luta contra o rebaixamento.

Vindo da Série B, o Grêmio está superando as expectativas e hoje é um dos concorrentes ao Botafogo na briga pelo título. O time gaúcho vem de goleada sobre o Coritiba por 5 a 1 e aparece na segunda posição, com 23 pontos, contra 30 da clube carioca.

Já o Bahia vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1. Apesar de já ter conquistado bons resultados na competição, a exemplo do triunfo sobre o Palmeiras, ainda é o 14º colocado, com 12 pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O técnico Renato Gaúcho fez mistério e fechou os últimos treinamentos do Grêmio. Ele, no entanto, confirmou que Luis Suárez está entre os relacionados. O atacante, que foi liberado para tratar de uma lesão no joelho em Barcelona, viajou a Salvador e vai a campo.

Outra novidade é o atacante Ferreira, que está de volta após mais de três meses parado por causa de uma lesão. Por outro lado, Diego Souza não teve o contrato renovado e deixou o clube, diferente do zagueiro Bruno Alves, que não poderá atuar pois assinou um novo vínculo com a equipe gaúcha.

“É gratificante ver o trabalho do dia a dia dando resultado. Estamos vivendo um bom momento, e isso traz muita alegria ao grupo. No entanto, não podemos nos acomodar. Ainda não tem nada ganho, e continuaremos focados em busca dos nossos objetivos”, disse o zagueiro Bruno Uvini.

Do outro lado, o técnico Renato Paiva não fez optou pelo mistério e indicou o time do Bahia para pegar o Grêmio. O treinador, no entanto, continua com inúmeros desfalques. Danilo Fernandes, David Duarte, Jacaré, Matheus Bahia, Yago Felipe Biel estão no departamento médico.

O treinador apontou ter duas dúvidas. Na lateral, Chávez e Ryan brigam pela posição. No ataque, a disputa ficou por conta de Vinícius Mingotti e Everaldo.

