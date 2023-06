Com Suárez confirmado, Grêmio encara o América-MG de olho na reabilitação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 7:30 Compartilhe

Nas duas semanas de pausa no Campeonato Brasileiro, por conta da Data Fifa, o assunto que mais agitou a torcida do Grêmio foi a possível aposentadoria antecipada do uruguaio Luis Suárez. Ainda sem confirmar quando irá pendurar as chuteiras, o camisa 9 é presença certa do time gaúcho nesta quinta-feira contra o América-MG, em casa, na Arena Grêmio, às 19h. O objetivo é buscar a reabilitação para seguir no G-6.

Vindo de uma derrota para o Flamengo por 3 a 0, o Grêmio iniciou a rodada na sexta colocação com 17 pontos. Antes, estava embalado por três vitórias seguidas e agora tenta retomar o caminho dos bons resultados. O América está numa ascendente e não sabe o que é perder nas duas últimas rodadas. Mas, mesmo assim, ainda ocupa uma vaga na zona de rebaixamento, com oito pontos.

O técnico Renato Gaúcho tem alguns desfalques para escalar o Grêmio, apesar de Suárez ter presença confirmada no ataque. Os zagueiros Bruno Uvini e Kannemann estão suspensos pelo terceiro amarelo. Além deles, o volante Carballo estava servindo a seleção do Uruguai e participou dos 90 minutos do duelo contra Cuba, na terça-feira à noite, e por isso, será preservado, apesar de já ter chegado ao Brasil.

Já Suárez, por enquanto, irá atuar. A estrela uruguaia vem reclamando de dores frequentes no joelho direito e sinalizou a diretoria do Grêmio a intenção de se aposentar, mas nada foi resolvido até o momento. O contrato dele vai até o final de 2024.

Do outro lado, no América-MG, o técnico Vagner Mancini irá contar com o retorno do zagueiro Éder, que vinha sendo desfalque por mais de um mês por conta de uma lesão muscular. No mais, a base será a mesma que vem atuando.

“É muito complicado ficar fora, principalmente por lesão, mas entendo que isso faz parte da nossa profissão. Mas não poder estar à disposição, ajudar a equipe, é muito ruim, pois acabamos sofrendo do lado de fora. Agora, estou 100% recuperado, podendo voltar a treinar e a jogar sem problemas”, projetou o zagueiro sobre seu retorno.

