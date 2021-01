Com sombra na próxima temporada, Calegari cresce em meio à irregularidade do Fluminense Lateral vem se destacando, mesmo com atuações ruins do tricolor, e precisará ser ainda melhor na próxima temporada, quando terá a concorrência de Samuel Xavier

Um dos bons valores que o Fluminense teve como reforço oriundo da base nesta temporada, o lateral-direito Calegari recuperou a posição de titular e vem ganhando cada vez mais confiança, mesmo com a irregularidade do Flu nas últimas partidas. E o jovem precisará ser cada vez maior nesta equipe comandada por Marcão. Com Samuel Xavier já encaminhado, a concorrência, atualmente apenas com o contestado Igor Julião, ficará ainda mais forte.

> ATUAÇÕES: Lucca conta com a sorte e garante a vitória em jogo pouco inspirado do Fluminense

Convocado para a Seleção Sub-20, onde conquistou o Torneio Internacional da categoria, Calegari conquistou a vaga de titular do Fluminense em agosto, quando chegou a uma sequência de 10 partidas. Depois, foi um dos afetados pelo surto de Covid-19 do Flu, no fim de setembro. Mesmo quando voltou, amargou sete jogos no banco de reservas, recuperando a posição em novembro, contra o Internacional. Desde então, só perdeu jogos quando esteve integrado ao grupo do Brasil.

Na vitória por 1 a 0 contra o Sport, Calegari teria dado sua primeira assistência pelo Fluminense caso o gol tivesse sido dado a Lucca, mas a arbitragem acabou registrando como de Patric, contra. Na partida no Estádio Nilton Santos, o lateral deu 66 toques nos 90 minutos, 88% dos passes certos, 16 perdas de posse e sete duelos terrestres ganhos. Além disso, sofreu quatro faltas, acertou duas bolas longas, deu dois cortes, dois desarmes e dois passes decisivos.

VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO

De acordo com o “SofaScore”, em todo Brasileirão o jogador tem 82% de eficiência por partida, 55% de lançamentos certeiros, zero erros capitais e 87% de dribles bem sucedidos. É uma média de 7,7 disputas de bola vencidas e 6,8 duelos ganhos no chão. Ele levou apenas um cartão amarelo na competição.

E MAIS:

Mesmo que esteja se mostrando mais seguro defensivamente, Calegari, assim como todo time, ainda precisa melhorar na parte ofensiva. Contra o Sport, o Fluminense mostrou mais uma vez dificuldades de criação de jogadas. Para Marcão, em análise após o confronto pela 30ª rodada do Brasileirão, ainda é preciso mais aproximação entre os atletas para que as finalizações aconteçam com mais qualidade.

– Temos buscado. Tentamos hoje. A situação do gol, com a aproximação dos nossos homens de frente, com Fred, trazer os nossos extremos para dentro e liberar os laterais. O Sport mantém a linha baixa e teríamos oportunidade de jogar com o Danilo e o Calegari. Precisamos dos ajustes. Aproximar os homens de lado, os meias com o nosso 9. Hoje o gol saiu porque o Lucca pisou na área – disse Marcão em entrevista coletiva.

Calegari e o Fluminense precisam se recuperar rápido para seguir a maratona de partidas. Nesta quarta-feira, o Tricolor já entra em campo novamente para encarar o Coritiba, fora de casa, às 20h30. A vitória manteve o Flu na sétima posição do Brasileirão, com 46 pontos.

E MAIS:

Veja também