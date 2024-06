Com Sinner em alta, grifes abraçam tendência ‘tennis core’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/06/2024 - 17:39 Para compartilhar:

MILÃO, 18 JUN (ANSA) – O sucesso do tenista italiano Jannik Sinner, que assumiu recentemente a liderança do ranking mundial, ajudou a desenvolver uma nova tendência na moda envolvendo o esporte.

Chamado de “tennis core”, o estilo de vestimenta valoriza a elegância em cada peça, desde suéteres com decote em V até polos e tênis, levando a estética da modalidade das quadras para as passarelas.

O Pitti Uomo, um dos mais tradicionais eventos da moda italiana, que ocorrerá em julho deste ano, em Florença, está previsto para ter muitos conjuntos formados com peças características do tênis.

A Gucci e a Louis Vuitton, duas gigantes do luxo, anunciaram que Sinner, Rafael Nadal e Roger Federer vão ser os rostos das suas principais campanhas publicitárias para as coleções da primavera/verão de 2024, indicando que a moda masculina abraçou a elegância esportiva do esporte.

Os efeitos do “tennis core” são uma tendência que deverá continuar na primavera/verão de 2025 do Hemisfério Norte, conforme confirmado por muitas das marcas participantes do Pitti Uomo.

É uma tendência que evoca o estilo “preppy” dos anos 1980, composto por camisas polo, malhas com decote em V, camisas Oxford, camisetas sem mangas e shorts tricotados, além de obviamente tênis de sola plana.

Triunfam as cores claras e neutras, mas também as terrosas como o cáqui e o marrom, com flashes de tons vivos como vermelho, azul, amarelo limão, verde e até rosa. (ANSA).