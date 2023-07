Com shows no Sesc Pinheiros, Hermínio Bello de Carvalho lança álbum ‘Cataventos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 16:39 Compartilhe

Parceiro de Cartola, Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Pixinguinha. Letrista de choros de Jacob do Bandolim e cantado por Chico Buarque, Elizeth Cardoso, Elza Soares, Gal Costa, Ney Matogrosso e uma infinidade de outros nomes da música brasileira. Escritor, compositor, letrista, poeta, apresentador e produtor, Hermínio Bello de Carvalho celebra seus mais de 70 anos de carreira com o lançamento digital do disco Cataventos pelo Selo Sesc no dia 12 de julho, com shows de lançamento nos dias 15 e 16 de julho no Sesc Pinheiros.

Com direção de produção de Helton Altman e produção musical e arranjos de Lucas Porto, Cataventos conta com sambas, sambas-canção e uma valsa em 15 faixas (12 delas inéditas) de Hermínio Bello de Carvalho ao lado de novos e antigos parceiros, nomes consagrados e revelações da música brasileira.

São eles: Alaíde Costa, Alfredo Del-Penho, Ayrton Montarroyos, Áurea Martins, Gabi Buarque, Giulia Drummond, Joyce Moreno, Maria Bethânia, Marcos Sacramento, Paulinho da Viola, Pedro Miranda, Pedro Paulo Malta, Vidal Assis e Zé Renato. Ainda, abrindo e fechando o trabalho, a voz da atriz Fernanda Montenegro na leitura de dois poemas: “Fica evidente que este é um disco de música e poesia, com a primeira e a últimas faixas dando-nos o privilégio da voz de Fernanda Montenegro. Nunca, nunca mesmo, poderia imaginar que ela um dia estaria recitando um poema meu”, conta Hermínio.

Segundo Lucas Porto, parceiro e amigo desde 2007 quando se conheceram na Escola Portátil de Música no Rio de Janeiro, a lista de composições é “um prato cheio para qualquer arranjador, pelo contraste natural entre músicas inéditas recentes e outras com mais de 30 anos que foram redescobertas, como “Labaredas” que é cantada pelo Ayrton Montarroyos, uma parceria de Hermínio com Cartola que foi gravada apenas uma vez na década de 1980”, conta ele.

“Valsa da Solidão” foi a primeira música feita com Paulinho da Viola, mas só agora foi gravada pelo artista, enquanto “Cobras e Lagartos”, a mais exitosa parceria com Sueli Costa, falecida este ano antes de completar 80 anos de idade, ganhou uma homenagem inesperada de Maria Bethânia, que a gravou com arranjo e violões de João Camarero.

Entre as inéditas, destaque para “Louva-a-Deus”, parceria com Vidal Assis e Luis Barcelos na voz de Joyce Moreno e Alfredo Del-Penho, e “Só se for agora”, interpretada pela cantora Alaíde Costa.

Para Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, “Ao lançar o álbum Cataventos, o Selo Sesc reafirma o duplo compromisso com a difusão de obras basilares da música brasileira e de novas composições, mantendo o diálogo e a troca entre diferentes gerações de artistas”. O poeta, que “cultiva cataventos” há 70 anos, continua, de fato, a apurar a direção dos ventos, com renovada aptidão para descobrir e reunir talentos, além de manejar com maestria a arte de combinar a letra com a melodia de seus ilustres parceiros”.

A cantora e amiga de longa data Joyce Moreno estende os elogios: “O álbum é um espanto. Faz a gente se perguntar: como um homem de 88 anos, com a história e as realizações de Hermínio Bello de Carvalho, consegue ainda ter fôlego para lançar uma obra inédita desse porte? Quando tantos bem mais novos que ele já se aposentaram, penduraram as chuteiras ou se mantiveram num círculo de eternas repetições, vivendo de antigas glórias?

É o próprio HBC, como é carinhosamente chamado, que responde: “Sou curioso, de ouvido bom, comentarista de música desde os 16 anos de idade. Gosto de trabalhar com estranhezas. Durmo pouco, leio muito e produzo muito também. Tenho mais uns cinco livros por editar e mais uns dois discos prontos. E sim, cultivo cataventos. E estou permanentemente cataventando, exposto aos raios e às ventanias, abençoado por meus anjos da guarda desde menino: Pixinguinha e Cartola, parceiros fúlgidos, luzentes; e Clementina de Jesus, baobá iluminado pelo olhar incandescente de Mário de Andrade, meu farol. Sigo meu destino pisando um chão coruscado de esmeraldas e estrelas – sina dos poetas”, define.

O show

O trabalho terá show de lançamento no Sesc Pinheiros nos dias 15 e 16 de julho. Com direção e roteiro de Helton Altman, a apresentação trará Hermínio Bello de Carvalho e as participações de Alaíde Costa, Ayrton Montarroyos, Áurea Martins e Vidal Farias. No setlist, músicas do disco como “Louva-a-Deus” (Vidal Assis/Luis Barcelos/Hermínio B. de Carvalho), ”Só se for agora” (Lucas Porto/Hermínio Bello de Carvalho), “Cobras e lagartos” (Sueli Costa/Hermínio Bello de Carvalho) e “Pressentimento” (Elton Medeiros/Hermínio Bello de Carvalho), clássicos feitos em parceria com Paulinho da Viola, “Timoneiro”, “Sei lá, Mangueira”) e Dona Ivone Lara (“Mas quem disse que eu te esqueço”), entre outras surpresas.

Vendas online a partir de 4/7 (terça), às 17h. Venda presencial nas unidades do Sesc SP no dia 5/7 (quarta), às 17h.

Trajetória

Compositor em atividade ininterrupta desde 1951, Hermínio Bello de Carvalho completou 88 anos em 28 de março deste ano. Foi repórter e colunista de discos da revista “Rádio-entrevista”, colaborador de “O Cruzeiro” (Internacional), “Leitura”, “Revista da Música Popular” e do jornal “Pasquim”, além de ter colaborado por anos na programação de emissoras como a Rádio MEC e a Rádio Nacional.

Foi também diretor-roteirista, assinando espetáculos antológicos como “Rosa de Ouro”, de 1965, que lançou Clementina de Jesus e Paulinho da Viola no cenário artístico, e “Elizeth Cardoso, Jacob do Bandolim, Zimbo Trio e o Época de Ouro”, de 1968, além de musicais de sucesso com nomes como Alcione, Chico Buarque, Herivelto Martins, Luiz Gonzaga, Marlene, Simone e Radamés Gnattali & Camerata Carioca.

Foi parceiro, além dos já citados, de Baden Powell, Cristóvão Bastos, Elton Medeiros, Francis Hime, Martinho da Vila, Maurício Tapajós, Roberto Frejat, Rildo Hora e Sueli Costa, e tem músicas interpretadas também por Alcione, Caetano Veloso, Cyro Monteiro, Dalva de Oliveira, Elba Ramalho, Isaurinha Garcia, Nara Leão e Zélia Duncan.

Como produtor, participou de projetos de formação de novas platéias, monografias, apoio à prática de conjunto e edição de partituras, entre outros projetos de pesquisa e documentação. É um dos idealizadores do programa da Escola Portátil de Música, no Rio de Janeiro. Tem 14 livros lançados, sendo o mais recente Passageiro de relâmpagos : crônicas friccionais e perfis inexatos, recém lançado pela Edições Sesc São Paulo.

O livro

Além do disco e do show, o Sesc SP está lançando o livro Passageiro de relâmpagos : crônicas friccionais e perfis inexatos (Edições Sesc São Paulo), que reúne um compilado de textos, em sua maioria inéditos. Organizado pela cantora Joyce Moreno e entremeado por caricaturas feitas por Eduardo Baptistão, o livro traz à tona as memórias do autor, a maioria traçando perfis de artistas que conviveram e trabalharam com ele. A publicação teve pré-lançamento na Feira do Livro, festival literário de São Paulo que aconteceu de 7 a 11 de junho. Mais em: press kit





Os títulos das Edições Sesc São Paulo podem ser adquiridos em todas as unidades do Sesc São Paulo, nas principais livrarias, em aplicativos como Apple Store e Google Play, e pelo portal.



Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias