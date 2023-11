Com shows de Seu Jorge, Marcelo D2 e Liniker, Daki Fest estreia neste final de semana

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 09/11/2023 - 16:45 Para compartilhar:

A Daki, app de mercado e essenciais sob demanda com entregas rápidas, apresenta o Daki Fest, festival essencial para curtir o extraordinário. Com sete dias de evento e um público estimado em mais de 14 mil pessoas, o evento musical estreia no próximo sábado, 11, no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

No total, serão sete horas de shows, incluindo artistas como Seu Jorge, que se apresenta neste domingo, 12, Marcelo D2, Duda Beat, Liniker – e mais de 35 horas de DJ’s e 10 horas de workshops gastronômicos com chefs renomados.

Para garantir que o público tenha uma experiência de fato extraordinária, o Daki Fest oferece mais que shows de importantes nomes da música brasileira.

O evento conta também com workshops gastronômicos, onde especialistas demonstrarão receitas rápidas e práticas perfeitas para o verão. Entre eles, nomes como Rodrigo Freire, do Preto Cozinha, e as renomadas Renata Vanzetto e Juliana Gueiros.

O público poderá ainda experimentar diversos sabores da gastronomia nacional, isso porque o evento contará também com a presença de restaurantes renomados. Entre eles a sorveteria Pinguina, QT Pizza, Sliders, a 1ª hamburgueria de Sliders e o Hortmix.

Serviço

Daki Fest, @appdaki

Quando: Nos dias 11, 12, 15, 18, 19, 25 e 26 de novembro

Horário: 11h às 19h

Local: Parque Villa-Lobos, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo

Ingressos: Primeiro lote à partir de R$30 meia e R$60 inteira. Na compra do seu ingresso, ganhe R$25 para gastar na Daki, em compras acima de R$100. Clique aqui para comprar.

Descontos: A Daki também garantiu algumas condições especiais para aqueles que vão curtir o festival. Entre elas, a parceria com a 99 Taxi, que disponibiliza descontos de 25%, limitados a R$5 reais, na categoria POP, para viagens saindo ou chegando no evento, com os cupons (DAKIFEST11 – DAKIFEST12 -DAKIFEST15 – DAKIFEST18 – DAKIFEST19 – DAKIFEST25 – DAKIFEST26.) E com a Housi, parceira oficial de hospedagem do festival, que oferece um desconto de 15% OFF, com o cupom DAKIFEST15, para aqueles que desejam se hospedar em um dos apartamentos nas unidades da Faria Lima, Paulista e Bela Cintra, para curtir o evento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias