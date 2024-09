Com shows de Almir Sater e Originais do Samba, festival Revelando SP ocupa o Parque da Água Branca

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 16:15 Para compartilhar:

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, retorna à capital paulista entre os dias 12 e 15 de setembro. O cantor Almir Sater e Os Originais do Samba estão confirmados para o evento. Iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São Paulo e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Revelando SP acontece no Parque da Água Branca, na Zona Oeste, com entrada gratuita.

O festival vai reunir mais de 142 participantes, representando 88 municípios de 12 regiões paulistas. Serão 20 stands de artesanato e 44 de culinária. Além disso, 28 representantes das mais diversas manifestações culturais paulistas vão se apresentar ao longo do evento, com música, dança e muito mais.

“Após levar o evento para Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente, concluímos o ‘Revelando São Paulo’ na capital. Tivemos a oportunidade de valorizar e promover as tradições e expressões culturais do estado, reafirmando a importância de manter viva nossa herança cultural para as futuras gerações”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O show de abertura acontece na quinta-feira (12), às 20h30, com Almir Sater. Músico e ator, Sater foi revelado no Free Jazz Festival de 1988 e ganhou notoriedade no início dos anos 90 ao participar da telenovela “Pantanal”. No ano seguinte, foi reconhecido por meio do 4º Prêmio da Música Brasileira (1991) como melhor solista. Munido de carisma e da sua viola de dez cordas, Almir apresenta os clássicos “Tocando Em Frente”, “Chalana”, “Um Violeiro Toca”, “Peão”, entre outros sucessos.

Já o encerramento fica por conta de Os Originais do Samba, que sobem ao palco no domingo (15), às 18h. Criado no início da década de 1960, o conjunto de vocal e percussão contava com o saudoso Mussum, Rubão, Bigode (único da formação original), Bidí, Chiquinho e Lelei. Com nova formação e roupagem moderna, sem perder a sua característica do samba tradicional, o grupo apresenta clássicos e novas músicas com participações de Zeca Pagodinho, Benito Di Paula e Reinaldo, o Príncipe do Pagode.

Se apresentam ainda no evento a cantora Carolina Soares, Sapopemba e Ellen Oléria, Encontro dos Tambores e Encontro de Congadas e Moçambiques.

Confira a programação completa do Revelando SP São Paulo:

CULINÁRIA

Angatuba: Cachaça Artesanal;

Barra Bonita: Cachaça Artesanal;

Biritiba Mirim: Feijão Tropeiro;

Bragança Paulista: Linguiça Bragantina com polenta crocante;

Caçapava: Suco do Zé Taiada e Maria Rapadura;

Cajamar: Doce artesanal;

Cotia: Doces em compota, geleias, conservas/antepasto, pimentas e licores artesanais;

Cruzeiro: Arroz vermelho com Suã e Doces Caseiros de Cruzeiro;

Guararema: Alambique do Décio e Galinhada de São Longuinho;

Guaratinguetá: Doces caseiros especiais;

Guarulhos: Culinária regional, feijão tropeiro, arroz carreteiro e caldos feitos no fogão a lenha;

Indaiatuba: Compota Laranja-cavalo;

Itapetininga: Vinícola Artesanal;

Itapira: Doces Caseiros e Vinhos artesanais, pães, bolos, roscas e produtos do Recanto das Videiras;

Jarinu: Frango frito com polenta, macarronada e risoto de frango com legumes e queijo;

Joanópolis: Comida do Lobisomem;

Jundiaí: Pães caseiros doces e salgados;

Lagoinha: Comida Caipira carne de porco de lata, bolinho de carne e requeijão de prato;

Monte Alegre do Sul: Café especial do circuito das Águas Paulistas;

Monteiro Lobato: Culinária Tropeira;

Paraibuna: Café Caipira do Sr Bernardo e Dona Irene e Rancho Chão Caipira – Derivados de Cana (Cachaça, Melado, Rapadura, Taiada e Açúcar Mascavo);

Pedra Bela: Bolinho caipira de mandioca e tilápia;

Praia Grande: Delicias Caiçaras: A Arte do Cuscuz;

Redenção da Serra: Produtos da Roça, Carne na lata e Feijão Tropeiro;

Ribeirão Grande: Rojão do Balaio;

Ribeirão Pires: O Cambuci – Produto Artesanal a base da fruta Cambuci e outras nativas da Mata Atlântica como a Uvaia;

Salto de Pirapora: Cachaça Anguara;

Santa Fé do Sul: Cachaça Artesanal;

São João da Boa Vista: Doce de Leite com Marolo e doces cristalizados, de corte e pingados.

São José dos Campos: Arroz, feijão tropeiro, feijão gordo, farofa de couve, linguiça, pernil, torresmo e angu;

São Luís do Paraitinga: Prato da Casa;

São Pedro: Duas Marias – Doces de hoje com sabor do passado;

São Roque: Bolinho de bacalhau, vinho artesanal e suco de uva natural;

São Sebastião: Azul Marinho e Peixe de Varal;

Silveiras: Farofa de içá e Torresmo Tropeiro;

Socorro: Turismo Rural;

Suzano: Prato Virado a Paulista de Suzano;

Tarumã: Tradição Caipira;

ARTESANATO

Águas de São Pedro: A Natureza como suporte artístico;

Américo Brasiliense: Brinquedos de madeira;

Apiaí: Artesanato em argila e Artesanato em argila;

Araçatuba: Artesanato em bambu e folha de coqueiro;

Areias: Artesanato em Fibra de Taboa;

Arujá: Asas de Tradição: Escultura e Sustentabilidade;

Bom Sucesso de Itararé: Mãos que produzem;

Cabreúva: Experiência no torno com oleiro;

Campinas: Artesanato em Palha de Milho Crioulo;

Cananéia: Artesanato Tradicional de Cananéia;

Caraguatatuba: Preservando Tradições Cestarias Sustentável e Trançado identitário tradicional em fibra de coqueiro;

Carapicuíba: Arte em ferro;

Cruzeiro: Cabaça Caipira;

Cunha: Cerâmica de baixa temperatura – Vargem do Tanque;

Embu: Produtos de Couro;

Guararema: Carro de Boi e produtos manufaturados de madeira em geral;

Guaratinguetá: Fibra Artesanatos;

Guarulhos: Artesanato Indígena, cachimbo, pau de chuva, maraca, cocar, apito, zarabatana, Animais entalhados em madeira, pulseiras, colares, brincos de sementes, penas, bambu, açaí, pintura corporal, Artesanato Indígena, brincos de pena de arco e flecha, colares de sementes de petecas, pulseiras de semente, anéis de coco Maracás, apitos de madeiras rapé tradicional e cestos;

Iguape: Vassoura de Cipó Timbopeva;

Ilha Comprida: Artesanato de Identidade Local e Trançado em taboa;

Iporanga: Arte em cipó timbopeva e Fibra de bananeira;

Itanhaém: Cestarias de fibras naturais, Artesanato indigena Tupi-Guarani Aldeia Poty’i;

Itaóca: Mestre Ceramista;

Itapecerica da Serra: Artesanato e Literatura Indigena;

Itaquaquecetuba: Tradições Kaimbé e Kariú Kariri;

Itararé: Artesanato em Palha de Milho;

Jacareí: Arte em fuxicos, terços de capiá e outras artes em tecidos e Bordados falados;

Joanópolis: Artesanato em Fibras Rústicas;

Mairiporã: Macramê em fios sustentáveis;

Miracatu: Associação ArteMira e Associação BANARTE;

Nazaré Paulista: Artesanato inspirado na Festa do Divino feitos com material de restos de vegetação nativos da região e materiais com juta, argila e chita;

Osasco: Artesanato Pankararé;

Ourinhos: A arte dos fios;

Paraibuna: Artesanato de Paraibuna – Coletivo de Artesãos de Paraibuna e Artesanato Tradicional de Paraibuna – Associação Artesanal de Paraibuna;

Pedra Bela: Tecelagem com lã de carneiro, algodão e fibra natural

Peruíbe: Indigena Tupi-Guarani;

Pindamonhangaba: Barulho Caipira e Bonecas de Pano, Crochê e Imagens Sacras de Barro;

Piracaia: Os Filhos do Emílio;

Praia Grande> Arte Caiçara Sustentável e Pintura Náutica Caiçara em madeira;

Redenção da Serra: Bambu e Arte;

Registro: Artesanatos em Madeira Brejaúva e Jupati e Entalhes e Esculturas em Madeira;

Ribeirão Branco: A cultura artesanal de Ribeirão Branco através de suas belezas naturais;

Ribeirão Grande: Artesanatos de Ribeirão Grande;

Sales Oliveira: Artesanato em Madeira;

Santa Fé do Sul: Cultura Caipira em Miniaturas;

Santa Isabel: Crochê – Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo;

São Bento do Sapucaí: Arte no Quilombo;

São Caetano do Sul: Artesanato;

São Paulo: Artesanato Indígena da Cultura Fulni-ô

Silveiras: Pássaro de Madeira;

Sorocaba: Tecelagem Manual;

Taubaté: Figureiros de Taubaté;

Ubatuba: Artesanato Caiçara;

Várzea Paulista: Esculturas em madeira e concreto celular;

Votorantim: Arte Sacra em Argila e Arte sacra em madeira – Chico Santeiro de Votorantim;

Campinas: Apresentação de Tiririca a capoeira e o Batuque dos Engraxates e Folia de Reis Ases do Brasil;

Carapicuíba: Dança de Santa Cruz da Aldeia de Carapicuíba;

Embu: Festa de Santa Cruz e Folias de Reis do Jd Marajoara;

Guarulhos: Folia de Reis Estrela Dalva e Orquestra de Violeiros Coração da Viola;

Iguape: Grupo Cultural de Fandango do Rocio – Reinada;

Indaiatuba: Jongo Filhos da Semente;

Itu: Desafio cantando e trovando “Cururu”;

Mauá: Samba lenço de Mauá;

Mongaguá: Canto e Dança Tupi-Guarani – Aldeia Cerro Korá – Mongaguá;

Monteiro Lobato: Bonecos Pereirões e Batuque Tião Munheca;

Pedra Bela: Dupla Paco & Thiago;

Piquete: Edson Taioba – Exposição tropeira;

Piracaia: Catira Serra Azul de Piracaia e Congada Verde Periquitos de Piracaia;

Pirapora do Bom Jesus: Samba de Bumbo;

Praia Grande: Cultura Cigana – Show de Encanto e Magia;

Ribeirão Grande: Fandango de Tamanco;

Salesópolis: Moçambique Congo;

Santana de Parnaíba: Treze de Maio – Samba do Cururuquara;

São Sebastião: Congada de São Benedito do Bairro de São Francisco – Tiago Fortunato;

São Vicente: Coral/musicalidade indígena;

Socorro: Congada de São Benedito e Divino Espírito Santos de Socorro/SP;

Torrinha: Bonecos Gigantes;

Ubatuba: Grupo Fandango Caiçara de Ubatuba;

Várzea Paulista: Folia de Reis;

SHOWS

12 DE SETEMBRO, QUINTA

20H30 Almir Sater

13 DE SETEMBRO, SEXTA

16H Carolina Soares

20h30 a definir

14 DE SETEMBRO, SÁBADO

18H Sapopemba e Ellen Oléria

19H30 Encontro de Tambores

15 DE SETEMBRO, DOMINGO

12H Encontro de Congadas

18H Os Originais do Samba

EXPERIÊNCIA REVELANDO SP

Projeto MAS – Itinerante: “Arte pacra para ver e sentir”

A exposição tem como objetivo levar o Museu de Arte Sacra (MAS) ao interior de São Paulo, marcando a presença da instituição em locais onde antes ela não chegaria. A mostra conta com mais de 60 réplicas do acervo, digitalizadas, impressas em 3D e finalizadas em fino acabamento. Os objetos podem ser tocados, possuem legendas em braile e a exposição acompanha vídeos em libras.

Turnês Fantásticas e Imaginárias

Inspirado na tradição norte-americana de criar cartazes artísticos para ilustrar as turnês das bandas de rock, a coleção propõe imprimir a mesma ideia para os ídolos sertanejos do brasil. A magia dessa exposição é que os artistas ilustraram turnês fictícias em locais imaginários, levando os ícones da música sertaneja aos mais longevos confins do universo.

Sobre o Revelando SP

O Revelando SP, que já teve mais de 55 edições ao longo de quase três décadas, oferece ao público uma viagem pelas tradições do estado de São Paulo. O festival promove uma amostra de produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais, como moda de viola, expressões da cultura tropeira, catira, congada, música e dança de povos originários. São saberes passados de geração em geração e que representam a riqueza e diversidade cultural paulista. Além disso, o Revelando SP é palco para a apresentação de grandes nomes da música brasileira.

Na culinária, o Revelando SP sempre oferece uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho, banana e amendoim, compotas, doces cristalizados, bolinhos, pastéis, queijos, sanduíches, galinhada, feijão tropeiro e pratos com nomes e histórias curiosas – que fazem valer uma prosa com os expositores para ter contato com as origens dessas tradições.

Os artesãos, por sua vez, levam ao festival esculturas produzidas nos mais diversos materiais, entre arte sacra, tapetes, bolsas, entalhes, bordados, tecelagem, artes variadas em fibras, cipós, papel e palha, entre outros, levando ao público a arte produzida em todo o estado pelos sertanejos, caiçaras, povos originários e quilombolas.

As expressões artísticas, por fim, se fazem presentes por meio de modas de viola, congada, catira, folia de reis, jongo, fandango, cururu, moçambique, dança cigana, samba de bumbo, coral indígena, violeiros, música caipira, bonecões e muito mais.

Cinco edições em 2024

Em 2024, o Revelando SP foi expandido para cinco edições: Barreto, em maio; Iguape, em junho; São José dos Campos, em julho; Presidente Prudente, em agosto; São Paulo, setembro.

SERVIÇO

Evento: Revelando SP São Paulo

Data: De 12 a 15 de setembro

Local: Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre