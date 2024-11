Com show potente e nostálgico, Smashing Pumpkins mostra que rock alternativo ainda tem seu lugar

Cristiani Diasi Cristiani Dias https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 04/11/2024 - 14:54 Para compartilhar:

Com a esperada turnê “The World Is a Vampire”, a icônica banda Smashing Pumpkins trouxe uma celebração intensa e nostálgica para fãs do rock alternativo dos anos 90 e novos ouvintes que se impactam com a sonoridade melancólica da banda. A apresentação aconteceu no último domingo (3) no Espaço Unimed, em São Paulo, com a casa cheia, apesar do clima chuvoso da cidade.

O setlist foi uma viagem pela carreira do grupo, começando com “The Everlasting Gaze” e passando por faixas pesadas como “Doomsday Clock”. Entre os clássicos, o público foi agraciado com hits como “Tonight, Tonight,” “Ava Adore”, “1979”, “Disarm,” além de novas músicas como “That Which Animates the Spirit” e “Sighommi,” do recente álbum Aghori Mhori Mei. A versão acústica de “Landslide,” cover do Fleetwood Mac, trouxe um tom emotivo, “Shine On, Harvest Moon,” de Ruth Etting, entregou delicadeza, e até um cover de “Zoo Station”, do U2, teve seu momento.

Apesar de um visível bom humor, com dancinhas desajeitadas entre os solos do baterista Jimmy Chamberlin, o vocalista Billy Corgan manteve o look nosferatu tecno-gótico ao usar apenas um longo sobretudo, visual que marcou a pegada eletrônica do álbum “Adore”, de 1998. Já James Ilha, guitarrista, se divertiu com o público e encerrou o show com um bis inesperado: um cover de “Ziggy Stardust”, de David Bowie. A nova guitarrista da banda e única que não pertence à formação original, Kiki Wong, foi uma grata surpresa, com solos precisos, empolgação e estilo.

Com a dupla final “Cherub Rock” e “Zero,” o Smashing Pumpkins entregou uma performance visceral e fiel ao espírito do gênero. Mesmo após tantos anos de estrada e transformações, a banda mostrou que continua relevante e enérgica, deixando o público com a certeza de que o rock alternativo ainda encontra seu lugar no presente.