Com show do Violeta de Outono, Madame Satã celebra seus 40 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 17:13 Para compartilhar:

Neste sábado, 21 de outubro, o icônico Madame Satã completa 40 anos. Além da presença dos DJs residentes, vai rolar a apresentação da clássica banda de post-punk psicodélico Violeta de Outono. Um dos principais nomes do rock nacional underground dos anos 80, o Violeta foi uma das primeiras bandas a se apresentar na casa.

A abertura do clube Madame Satã em 21 de outubro de 1983 marcou um momento significativo na cena cultural e musical de São Paulo. Sua importância foi proporcionar um espaço de expressão livre, em que artistas pudessem se apresentar e experimentar novas formas de arte.

Madame Satã rapidamente se tornou um epicentro da música alternativa, sendo palco para várias bandas que ajudaram a moldar a cena musical dos anos 80. Bandas icônicas, como Titãs, Capital Inicial, As Mercenárias, Voluntários da Pátria, Zerø, Plebe Rude e Ira!, se apresentaram no clube, contribuindo para a disseminação do new wave, punk, pós-punk, darkwave e outras vertentes da música independente.

O ambiente inclusivo e diversificado do clube permitiu que a música underground florescesse, influenciando não apenas as bandas locais, mas também a cultura musical da cidade como um todo. A cena do Madame Satã abriu portas para artistas emergentes e colaborações inovadoras, criando um legado duradouro na história da música brasileira.

Através de suas portas abertas para a expressão artística não convencional, o Madame Satã desempenhou um papel fundamental na construção de uma identidade cultural vibrante e progressista para São Paulo, ao mesmo tempo em que se tornava um símbolo de resistência e celebração da diversidade cultural.

Serviço

DJs Gé Rodrigues / Zauber / Clarck / Luminati / Escudeiro

Performance: Pandora Stardust • Sarah Amethyst • Venus Doom • Dayeah Khalil • Sweetlayla

Entrada: R$ 40 ou R$ 100 consumação

Os aniversariantes da semana não pagam para entrar. Todos os aniversariantes têm direito a um acompanhante.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias