Com show de Zaniolo, Roma goleia Basaksehir na Liga Europa

SÃO PAULO, 19 SET (ANSA) – Com um show do jovem Nicoló Zaniolo, a Roma dominou nesta quinta-feira (19) o Basaksehir, da Turquia, e venceu por 4 a 0, no Olímpico, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Liga Europa.

O time italiano conseguiu ser superior em toda a etapa inicial e abriu o placar em um lance de infelicidade do brasileiro Júnior Caiçara. Aos 41 minutos, o atleta do time turco foi tentar cortar o cruzamento de Leonardo Spinazzola e empurrou para o próprio gol.

O Basaksehir sentiu o gol e voltou abalado para a etapa final, tanto que aos 57 minutos levou o segundo tento. Em uma bela jogada pela direita, Zaniolo entortou o defensor turco e acionou o atacante Edin Dzeko para balançar a rede.

Sem dar chances para o Basaksehir, poucos minutos depois Zaniolo novamente brilhou no confronto. Desta vez, o italiano recebeu um passe rasteiro de Dzeko e chutou de primeira de perna esquerda para vencer o goleiro Mert Günok.

Mesmo que o arqueiro turco tenha evitado o pior em dois arremates de Nikola Kalinic, já nos acréscimos do segundo tempo, o holandês Justin Kluivert ficou no mano a mano com Caiçara, limpou a jogada e chutou firme no canto para anotar o quarto.

O próximo compromisso da Roma na Liga Europa será em 3 de outubro, contra o Wolfsberg, da Áustria. No mesmo dia, o Basaksehir pegará o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha.(ANSA)