Com show de Pimentinha em 5 minutos, Sampaio Corrêa bate Náutico e sobe na Série B Atacante marcou um gol e ainda ofereceu uma assistência

Nesta sexta-feira (10), o Sampaio Corrêa precisou de cinco minutos inspirados de Pimentinha para bater o Náutico por 2 a 0 com o atacante abrindo o placar e depois dando passe para Gabriel Poveda fazer o segundo. Antes, Lucas Perri ainda tinha pegado pênalti.





Com o resultado, a Bolívia Querida subiu para a sétima colocação, com 15 pontos conquistados, já o Timbú aparece logo atrás, em décimo quinto, com três a menos.

PIMENTINHA APIMENTADO!

Os mandantes começaram melhores, com Ygor Catatau tendo duas oportunidades no ataque e Pomentinha também levando perigo. O Náutico respondeu com bela enfiada de bola de Amarildo, Nascimento ficou cara a cara com Luiza Daniel e chutou em cima do goleiro.

Dois minutos depois, Allan aproveitou cruzamento na área e obrigou Lucas Perri a fazer grande defesa. Nilson Júnior também levou perigo de cabeça. Aos 16’, Mateusinho foi derrubado por Bruno Bispo dentro da área e a arbitragem marcou a penalidade. Gabriel Poveda bateu no canto e Lucas Perri foi buscar.

Os mandantes continuaram no ataque, André Luiz arriscou de longe, Matheusinho bateu por cima e Poveda não aproveito cruzamento. No fim, o Sampaio foi letal. Pimentinha recebeu pela esquerda aos 39’, passou por Tavares e chutou firme, abrindo o placar. Cinco minutos depois, o atacante fez ótima jogada individual e deixou Poveda em ótimas condições para marcar o segundo dos maranhenses.

ATÉ TENTOU!

Na volta do intervalo, o Náutico chegou com Amarildo recebeu em profundidade, passou por Allan e chutou para defesa de Luiz Daniel. A resposta dos mandantes foi com bola longa, que Gabriel Poveda se esticou, conseguiu evitar saída de bola e tocou para Pimentinha que entrou na área e chutou com perigo.

Mais tarde, em bom cruzamento de Ferreira, a bola passou por Perri e Ygor Catatau mergulhou para dar um peixinho e a bola pegou na trave. O Náutico foi para o abafa na reta final. Jean Carlos cobrou falta de muito longe e bola passou perto da trave do goleiro Luiz Daniel. Welington ainda foi expulso por fazer falta em Rafael Costa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Sampaio Corrêa 2×0 Náutico

Local: Estádio Castelão, São Luís-MA

Data/horário: 10/06/2022 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistente 1: Rogério de Oliveira Braga (PI)

Assistente 2: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

Cartões amarelos: Rafael Vila, Luiz Daniel, Renatinho (Sampaio Corrêa), Pedro Vitor, Ralph (Náutico)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Pimentinha (39’/2T) (1-0), Gabriel Poveda (44’/2T) (2-0)

Sampaio Corrêa – Técnico: Léo Condé

Luiz Daniel; Mateusinho (Maurício 40’/2T), Alan Godói, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luíz, Ferreira (Lucas Araújo 40’/2T) e Rafael Vila (Renatinho 26’/2T); Ygor Catatau, Pimentinha (Eron 36’/2T) e Gabriel Poveda (Rafael Costa 25’/2T).

Náutico – Técnico: Roberto Fernandes

Lucas Perri; Thássio, Wellington, Bruno Bispo e Júnior Tavares (Robinho – intervalo); Djavan, Rhaldney (Léo Passos 17’/2T) e Nascimento (Ralph – intervalo); Jean Carlos, Pedro Vítor e Amarildo (Júlio 17’/2T).

