Com show de Phil Foden, City vira sobre United no Inglês

Com sofrimento e dois gols de Phil Foden, o Manchester City venceu o arquirrival Manchester United por 3 a 1 neste domingo (3), de virada, e somou três pontos vitais para continuar na cola do Liverpool, líder do Campeonato Inglês após 27 rodadas disputadas.

Se no sábado os ‘Reds’ só conseguiram bater o Nottingham Forest com um gol nos acréscimos, os ‘Citizens’ também tiveram trabalho para sair com a vitória no clássico de Manchester.

O duelo no Etihad Stadium começou com um golaço de Marcus Rashford para o United. Bruno Fernandes, que jogou na posição de centroavante, dominou a bola na frente da área e rolou para Rashford bater de primeira no ângulo direito de Ederson (8′).

Do outro lado, o goleiro camaronês André Onana segurava o resultado para os ‘Red Devils’, que sofreram até o intervalo com a pressão do City.

Mas logo no início do segundo tempo, Foden arrancou pela direita, cortou para o meio e acertou belo chute de canhota sem chances de defesa para Onana (56′).

Nos minutos finais, o jovem meia, vice artilheiro da Premier League com 11 gols, deu a vitória aos ‘Citizens’ batendo cruzado após tabela com o português Bernardo Silva dentro da área (80′).

E já nos acréscimos, o goleador norueguês Erling Haaland deixou o dele para sacramentar a vitória do City (90’+1).

Rodri roubou a bola do marroquino Sofyan Amrabat e tocou para Haaland marcar seu 18º gol no campeonato.

No outro jogo deste sábado, o Bournemouth (13º) derrotou por 2 a 0 o Burnley (19º), que chegou ao nono jogo consecutivo sem vencer no campeonato e tem cada vez menos esperanças de escapar do rebaixamento.

O Liverpool é o líder da Premier League com 63 pontos, contra 62 do Manchester City. A 27ª rodada continua na segunda-feira, com o Arsenal (3º, 58 pontos) visitando o lanterna Sheffield United.

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Newcastle – Wolverhampton 3 – 0

Brentford – Chelsea 2 – 2

Tottenham – Crystal Palace 3 – 1

Fulham – Brighton 3 – 0

Everton – West Ham 1 – 3





Nottingham – Liverpool 0 – 1

Luton Town – Aston Villa 2 – 3

– Domingo:

Burnley – Bournemouth 0 – 2

Manchester City – Manchester United 3 – 1

– Segunda-feira:

(17h00) Sheffield United – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 63 27 19 6 2 64 25 39

2. Manchester City 62 27 19 5 3 62 27 35

3. Arsenal 58 26 18 4 4 62 23 39

4. Aston Villa 55 27 17 4 6 59 37 22





5. Tottenham 50 26 15 5 6 55 39 16

6. Manchester United 44 27 14 2 11 37 39 -2

7. West Ham 42 27 12 6 9 43 47 -4

8. Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 12

9. Brighton 39 27 10 9 8 49 44 5

10. Wolverhampton 38 27 11 5 11 40 43 -3

11. Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 1

12. Fulham 35 27 10 5 12 39 42 -3

13. Bournemouth 31 26 8 7 11 35 47 -12

14. Crystal Palace 28 27 7 7 13 32 47 -15

15. Brentford 26 27 7 5 15 39 50 -11

16. Everton 25 27 8 7 12 29 37 -8

17. Nottingham 24 27 6 6 15 34 49 -15

18. Luton Town 20 26 5 5 16 37 54 -17

19. Burnley 13 27 3 4 20 25 60 -35

20. Sheffield United 13 26 3 4 19 22 66 -44

