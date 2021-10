Com show de Patrick, Internacional bate América-MG e cola no G-6 do Brasileirão

Com dois gols de Patrick e outro de Yuri Alberto, o Internacional confirmou o bom momento e venceu o América-MG, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória é extremamente importante na briga pela Copa Libertadores de 2022.

Foi o terceiro jogo sem derrota e a segunda vitória consecutiva do Internacional. Os gaúchos assumiram a sétima posição, com 39 pontos. Um ponto atrás do Corinthians, sexto colocado e primeiro na zona de classificação para a Pré-Libertadores. Já o América-MG perdeu uma invencibilidade de oito jogos, numa sequência de quatro empates e quatro vitórias. O time mineiro é o décimo colocado, com 31 pontos ganhos. Segue com a missão de se manter na elite em 2022.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram animados e com um gol para cada lado. Aos 13, em cobrança de falta rápida de Rodrigo Dourado, Patrick finalizou de primeira e acertou o ângulo do goleiro Matheus Cavichioli, um golaço.

Só que o Internacional não teve muito tempo para comemorar, pois logo aos 15 o América-MG deixou tudo igual. Após confusão na área, Ademir ficou com a sobra e finalizou. A bola ainda bateu no goleiro Daniel antes de entrar lentamente no fundo das redes.

Com 1 a 1 no placar, a partida seguiu equilibrada até o intervalo. O Internacional teve ligeira vantagem com a bola nos pés, mas faltou efetividade. Enquanto o América-MG manteve durante todo o tempo sua defesa bem postada e segurou a igualdade parcial.

No segundo tempo, o Internacional foi mais objetivo e teve duas boas chances com Yuri Alberto. A primeira aos sete minutos, em finalização fraca em cima de Matheus Cavichioli. E outra aos 11, após cruzamento de Moisés em que o atacante cabeceou pela linha de fundo.

Melhor em campo, o Internacional enfim fez o segundo gol na partida. Aos 17 minutos, Maurício cruzou pelo lado direito, Matheus Cavichioli saiu mal e Patrick cabeceou para o gol, fazendo seu segundo no jogo.

Com a vantagem, o Internacional segurou mais a bola e aumentou a marcação, deixando o América-MG inoperante em campo. Aos 45 minutos, o Internacional ainda marcou o terceiro gol com Yuri Alberto, após o atacante completar finalização de Caio Vidal, que acertou o travessão.

O Inter volta a campo no domingo para enfrentar o Palmeiras, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Enquanto o América-MG jogará no sábado diante do Bahia, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 AMÉRICA-MG

INTERNACIONAL – Daniel; Saravia, Mercado, Victor Cuesta e Moisés (Matheus Cadorini); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Patrick (Paulo Victor) e Maurício (Caio Vidal); Taison (Zé Gabriel) e Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Patric (Diego Ferreira), Eduardo Bauermann, Lucas Kal (Marcelo Toscano), Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Juninho Valoura (Bruno Nazário) e Ademir; Fabrício Daniel (Ribamar) e Felipe Azevedo (Rodolfo). Técnico: Vagner Mancini.







GOLS – Patrick, aos 13 e Ademir, aos 15 minutos do primeiro tempo; Patrick, aos 18 e Yuri Alberto, aos 45 do segundo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Ribamar e Felipe Azevedo (América-MG).

RENDA – R$ 426.240,00.

PÚBLICO – 8.272 pagantes (9.711 total).

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

