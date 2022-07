Com show de luzes, torcida do Fluminense faz mosaico gigante na despedida de Fred

Uma festa digna do tamanho de Fred. A torcida do Fluminense fez um mosaico gigante com direito a jogo de luzes e imagem 3D para receber as equipes antes da bola para Tricolor e Ceará, neste sábado, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.

+ Em nome de Fred: torcedores eternizam ídolo do Fluminense na pele e no RG



O mosaico ficou em praticamente quatro setores do Maracanã, indo do Setor Leste até o começo do Norte. As frases diziam “Vai te pegar”, slogan característico do camisa 9 durante a carreira, e “Eterno”, como forma de agradecimento.

Ainda subiu uma imagem 3D do voleio que Fred fez em um gol que ele marcou contra o Flamengo em 2012, em uma das bolas nas redes mais emblemáticas que ele já fez pelo Tricolor.

O camisa 9, que iniciou a partida do banco, se emocionou com a festa. A comemoração ainda contou com fumaça, jogo de luzes e ‘auxílio’ com as lanternas dos celulares dos torcedores nas arquibancadas.

Mosaico 3D de Fred (Mariana Sá / Lancepress!)