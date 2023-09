Com show de Luan Santana, Wepink irá promover festa em SP para comemorar 2 anos da marca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 14:40 Compartilhe

Para celebrar os 2 anos da marca de cosméticos, a Wepink irá promover, em São Paulo, mais um evento que promete atrair os holofotes e chamar ainda mais atenção para seus produtos. A festa, marcada para o dia 14 de setembro às 21h, acontecerá na Vila JK e terá a presença da influenciadora Virgínia Fonseca, além dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile, que é o CEO da empresa.

A lista de atrações musicais promete nomes de artistas como MC Daniel, MC Ryan SP e o cantor Luan Santana, que irá lançar uma música durante o evento. Além deles, mais de 300 convidados, entre personalidades e influenciadores, já confirmaram presença. Mesmo com essa concentração de estrelas, a grande novidade da noite será o lançamento de mais um produto, que ainda tem suas informações mantidas em segredo.

“Estamos com as expectativas bem altas tanto em relação ao evento quanto ao lançamento do produto, que será algo incrível. Toda a equipe está preparando um evento muito bacana e temos certeza que será algo bem legal!”, contou Thiago Stabile.

