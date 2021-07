Com show de Lázaro, Flamengo bate Atlético-GO, mantém 100% e assume o topo do Brasileirão Sub-20 Com gols de Yuri de Oliveira, Lázaro, André e Weverton, Garotos do Ninho vencem a terceira seguida e lideram o Brasileiro

Em partida disputada na tarde deste domingo, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo goleou o Atlético GO por 4 a 1, com gols de Yuri de Oliveira, André, Lázaro e Weverton. Com a vitória, o Rubro-Negro manteve o 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos, e assumiu a liderança da competição.

Capitão e com um trabalho físico específico no dia a dia, Lázaro foi o destaque da peleja, já que deu duas assistências e ainda um dos quatro gols no jogo de fora casa.

O Flamengo do Luiz Felipe jogou com os seguintes Garotos do Ninho: Matheus Cunha, Wesley, Noga, Otavio, Ítalo; Igor Jesus, Daniel Cabral, Lázaro (Pedro Arthur); Yuri de Oliveira, Thiaguinho e André (Weverton).

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Grêmio, na Gávea. O duelo será disputado no domingo (11), na Gávea, às 11h. Antes, pela Taça Guanabara, o Sub-20 do Mengão recebe o Resende, na Gávea, na quarta-feira (7) às 15h.

