Com show de ‘King Henry’, Tennessee Titans vence o Buffalo Bills no fechamento da semana 6 da NFL Running back dos Titans atingiu pico de quase 36km/h em seu primeiro touchdown na partida

O Tennessee Titans derrotou o Buffalo Bills por 34 a 31, no Nissan Stadium, nesta segunda-feira (18), no encerramento da semana 6 da NFL. A partida foi digna da qualidade das duas equipes, que se alternaram na liderança do placar por um total de nove oportunidades. Principal nome dos Titans no duelo, Derrick Henry deu mais um show na temporada ao correr 143 jardas em 20 carreiras e anotar três TD’s terrestres, enquanto AJ Brown se mostrou bastante útil quando Ryan Tannehill optou pelos passes, com nove recepções e 91 jardas. Do lado derrotado, Josh Allen fez mais uma grande partida, com três touchdowns lançados, 353 jardas passadas e uma interceptação.

O resultado positivo deixou o Tennessee Titans no topo da AFC South, com quatro vitórias e duas derrotas. Já o Buffalo Bills permanece na liderança da AFC East com o mesmo retrospecto.

O primeiro tempo entre Tennessee Titans e Buffalo Bills foi bastante agitado, com os dois times se revezando no comando do placar. Entretanto, apesar de Josh Allen ter sofrido uma interceptação, a franquia do norte de Nova Iorque terminou com a vantagem parcial de 20 a 17, frutos de dois TDs disparados por Allen para Steffon Diggs e Cole Beasley, além de dois field goals de Tyler Bass.

Pelo Tennessee, o grande nome da primeira metade do confronto foi Derrick Henry, autor de um touchdown terrestre. Henry encaixou uma corrida de 76 jardas pelo meio da defesa dos Bills para colocar sua equipe à frente do placar naquele momento da partida. Foi o décimo primeiro TD de ‘King Henry’ acima de 50 jardas, número que o coloca ao lado de Chris Johnson como recordistas dos Titans no quesito.

Antes do intervalo, Taylor Lewan, do Tennessee Titans, precisou deixar o gramado na maca após uma colisão de cabeça contra um adversário. Lewan, entretanto, acenou positivamente na tentativa de tranquilizar seus familiares e fãs que acompanhavam a partida.

No segundo tempo, as quatro primeiras campanhas – duas de cada equipe – terminaram com a marcação de pontos: um TD e um field goal para cada lado. Derrick Henry seguia levando vantagem no jogo corrido diante da defesa dos Bills, enquanto Josh Allen mostrava a razão de ser um dos quarterbacks mais ‘hot’ da liga com seus passes terminando nas mãos de seus recebedores.

No quarto período, os Titans asseguraram a vitória com Henry marcando seu terceiro TD no confronto, depois de uma corrida de 13 jardas. No drive seguinte, a defesa dos donos da casa conseguiu frear a tentativa de uma corrida curtinha de Allen pelo meio em uma quarta descida para uma jarda, faltando poucos segundos para o final do jogo, garantindo a vitória por 34 a 31.







