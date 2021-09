Com show de jovens, Arsenal derrota Tottenham no clássico de Londres Arsenal conquistou terceira vitória consecutiva na Premier League, enquanto Tottenham amargou terceira derrota na competição após bom início de temporada

O Arsenal conquistou sua terceira vitória consecutiva na Premier League e derrotou o Tottenham no clássico de Londres por 3 a 1 no Emirates Stadium. Smith-Rowe, Aubameyang e Saka construíram o placar para os Gunners na primeira etapa, enquanto os Spurs diminuíram com Son na etapa final da partida.

CONJUNTO JOVEM

O Arsenal dominou o primeiro tempo e largou na frente aos 11 minutos após Smith-Rowe aproveitar cruzamento rasteiro de Saka e chegar livre de marcação dentro da área para inaugurar o placar. Aos 16, Partey recebeu passe na entrada da área e bateu para defesa de Lloris. O Tottenham respondeu com Son fazendo jogada individual pela esquerda e soltando uma bomba para intervenção de Ramsdale.

MASSACRE DOS GUNNERS

Aos 27, o Arsenal ampliou o placar após um rápido ataque puxado por Smith-Rowe pelo lado esquerdo. O camisa 10 encontrou Aubameyang e o artilheiro finalizou de primeira. Aos 33, os Gunners marcaram o terceiro gol com Saka contando com a sorte ao fazer jogada individual pela direita e chutando cruzado de dentro da área para balançar as redes.

DUAS CHANCES

Na volta do intervalo, o Tottenham buscou mais o gol e teve duas oportunidades com Harry Kane. Na primeira, o artilheiro recebeu passe de fora da área, finalizou e obrigou Ramsdale a fazer ótima defesa. No lance seguinte, o inglês foi lançado, ganhou da marcação, saiu cara a cara com o arqueiro dos Gunners, mas finalizou para fora.

SUSTO NO FINAL

Aos 28 minutos, o Arsenal conseguiu criar uma boa chance com Saka fazendo ótima jogada pelo lado direito, limpando a marcação e obrigando Lloris a intervir. O Tottenham respondeu aos 33 minutos quando Reguilón recebeu passe pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro e Son chegou batendo na bola de primeira para diminuir o placar. Nos acréscimos, Lucas encontrou espaço de fora da área e bate colocado para ótima defesa de Ramsdale antes da bola tocar no travessão.

