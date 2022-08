Com show de Haaland, Manchester City estreia na Premier League com vitória sobre o West Ham

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 14:24 Compartilhe

O campeão está faminto por mais um título. Neste domingo, o Manchester City estreou na Premier League 2022/23, e o time de Pep Guardiola venceu o West Ham por 2 a 0, no Estádio Olímpico de Londres. Os dois gols foram marcados pelo centroavante Erling Haaland, que chegou ao clube nesta temporada.

DOMÍNIO

Como era de se esperar, o Manchester City mandou na partida desde o início e não deu chances ao West Ham. O time de Pep Guardiola chegou a marcar com De Bruyne, mas o lance foi anulado. Gündogan, que deu a assistência para o belga, estava impedido.

ELE CHEGOU

Em sua primeira partida na Premier League, o atacante Erling Haaland deu seu cartão de visitas aos 36 minutos. Após receber bola enfiada na área, o camisa 9 foi derrubado por Aréola e o juiz deu pênalti. O próprio norueguês foi para a cobrança, descolocou o goleiro e abriu a conta.

O ARCO E A FLECHA

A dupla que todos queriam ver funcionou. O Manchester City chegou ao segundo gol aos 20 minutos com Haaland recebendo assistência de De Bruyne. O belga achou passe milimétrico para o camisa 9, que bateu na saída do goleiro para ampliar o marcador.

EM BUSCA DO TRI

Atual bicampeão da Premier League, o Manchester City tenta o inédito tricampeonato consecutivo. Até hoje, apenas o rival Manchester United conseguiu este feito, em duas oportunidades: 1999, 2000 e 2001 e 2007, 2008 e 2009.

SEQUÊNCIA

​West Ham e Manchester City voltam a campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Os londrinos encaram o Nottingham Forest, no domingo, fora de casa, enquanto os Cityzens têm compromisso no sábado, com o Bournemouth, em casa.

