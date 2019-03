Com show de CR7,Juventus bate Atlético e avança na Champions

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) – Com três gols de Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu nesta terça-feira (12) o Atlético de Madrid por 3 a 0, em Turim, e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Jogando em casa, a Velha Senhora começou bem o confronto e dominou a primeira etapa. No entanto, foi o time visitante quem tomou a iniciativa. O meio-campista Koke e o atacante Antoine Griezmann criaram duas boas oportunidades.

No entanto, aos 26 minutos, CR7 começou o seu show. Federico Bernardeschi cruzou para dentro da área e de cabeça o astro português anotou o primeiro gol da partida.

A Velha Senhora continuou a pressão durante o restante da etapa inicial, mas não conseguiu marcar, apesar das tentativas de Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, os dois principais nomes do time italiano no confronto.

Aos três minutos do segundo tempo, o camisa 7 da Juventus fez o segundo do clube bianconero. Novamente pelas laterais, João Cancelo cruzou para dentro da área e CR7 mandou de cabeça, o goleiro Jan Oblak fez uma grande defesa. No entanto, a bola passou a linha do gol e o árbitro validou com ajuda da tecnologia.

Com o confronto encaminhando para a prorrogação, os técnicos Diego Simeone e Massimiliano Allegri deixaram seus times mais ofensivos. Até que aos 39 minutos, Bernardeschi foi derrubado dentro da área por Ángel Correa, e o juiz assinalou pênalti para a Juventus. Cristiano Ronaldo bateu forte e marcou o terceiro da Velha Senhora.

A equipe bianconera conseguir reverter o placar de 2 a 0 construído no jogo de ida pelo Atlético de Madrid. Agora, a Juventus terá que esperar o sorteio da Uefa para descobrir o próximo adversário na competição.

Manchester City – No outro confronto das oitavas de final, o Manchester City atropelou o Schalke 04 por 7 a 0, no Reino Unido. No jogo de ida, a equipe britânica venceu o clube alemão por 3 a 2.

Na maior goleada desta edição da Liga dos Campeões, Sergio Agüero balançou as redes duas vezes. O resultado foi concluído com os gols de Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Leroy Sané, Bernardo Silva e Phil Foden.(ANSA)