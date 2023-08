Com show da banda Vingadores do Brega, ‘Ritmos da Amazônia’ termina neste sábado no CTN

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 16:50 Compartilhe

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) recebeu durante o mês de agosto diversos artistas da região Norte do país. Agora, no próximo sábado, 26 de agosto, o evento “Ritmos da Amazônia” se despede de São Paulo em grande estilo, com os shows dos artistas Willi Lima, Kim Marques & Chyco Salles e da banda Vingadores do Brega.

A programação tem entrada gratuita e teve início no primeiro sábado de agosto (5). Na data, Manu Bahtidão subiu ao palco e levantou a galera ao lado de outros grandes nomes da música nortista, como Pinduca e Jamilly. Manu chegou a se emocionar ao encontrar milhares de pessoas gritando pelo seu nome durante o seu show. No total, o CTN contou com a presença de mais de sete mil pessoas durante a apresentação da artista.

O objetivo do projeto “Ritmos da Amazônia” é apresentar e difundir a riqueza musical e cultural da região para o público de São Paulo, além de matar a saudade daqueles que estão distantes de suas terras. Com uma programação repleta de apresentações musicais, dança e cultura amazônica, o evento visa incentivar, valorizar e promover a música regional, em especial, os ritmos provenientes de Belém do Pará.

Com apresentações marcantes e artistas renomados, “Ritmos da Amazônia” oferece uma experiência única aos espectadores.

O evento compõe a programação do Sabadaço, evento que ocorre todo sábado, no CTN, a partir das 22h, sempre com entrada gratuita.

Ao trazer esse importantíssimo evento cultural para São Paulo, que é a quarta maior cidade do mundo, o projeto “Ritmos da Amazônia” desempenha um papel fundamental na valorização e divulgação da cultura musical amazônica.

A região da Amazônia é conhecida por sua riqueza cultural e tradições únicas, especialmente no que diz respeito à música Paraense.

Apesar de carregarem tantas riquezas, essas expressões, infelizmente, passam despercebidas ou são subestimadas pelo público em geral.

O projeto, por outro lado, visa mudar essa perspectiva, proporcionando ao público de São Paulo uma oportunidade de conhecer e apreciar a diversidade musical amazônica, além de estimular o turismo cultural, atraindo visitantes interessados em explorar e vivenciar a música e a cultura paraense.

Com uma programação completa e cuidadosamente elaborada ao longo de três apresentações no mês de agosto, “Ritmos da Amazônia” é um evento imperdível para os amantes da música e da cultura brasileira.

SERVIÇO

Ritmos da Amazônia

Quando: 26 de agosto, sábados, das 21h às 2h

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão, São Paulo (SP)

Quanto: Entrada gratuita

