Com Shamell e Georginho, São Paulo apresenta time de basquete no Morumbi

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira seu time de basquete para a próxima temporada. A equipe disputará o Novo Basquete Brasil (NBB) e o Campeonato Paulista. O evento aconteceu no Morumbi. O elenco conta com reforços de peso, como Shamell, maior cestinha da história do NBB. Ouros jogadores de destaque são Georginho, que tem passagem pela NBA, e Holloway, que já foi eleito o melhor jogador do NBB.

“Montamos um elenco de muita qualidade individual e o desafio agora é desenvolver a parte coletiva, mas conseguimos mesclar talentos consagrados com jovens de enorme potencial e estamos trabalhando há algum tempo juntos. O Campeonato Paulista e o NBB serão extremamente difíceis, mas tenho confiança de que entraremos em condições de brigar pelas duas conquistas. Ainda estamos no começo, sabemos que o entrosamento só vem com o tempo, mas é um grupo extremamente profissional e comprometido”, disse o técnico Cláudio Mortari.

O primeiro compromisso do São Paulo acontecerá no próximo dia 31, quando a equipe estreará no Campeonato Paulista em partida contra o Osasco, fora de casa. O time está no Grupo A da competição, ao lado de Franca, Pinheiros, Mogi, América, Liga Sorocabana de Basquete, além do rival da estreia.

O São Paulo foi vice-campeão da Liga Ouro, a divisão de acesso do basquete nacional, na temporada passada. O clube assegurou a participação no NBB ao comprar a franquia do Joinville e formalizar a documentação junto à Liga Nacional de Basquete. O principal torneio de basquete nacional terá início em outubro.