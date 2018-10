Com seus parceiros, Melo e Soares estreiam com vitórias em Xangai

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares estrearam com vitórias no Masters 1000 de Xangai, com seus parceiros, nesta quarta-feira. As duas duplas levaram a melhor em sets diretos, garantindo vaga nas quartas de final da competição chinesa, disputada sobre quadra dura.

Dupla cabeça de chave número três, Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot venceram o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h06min. Foi o quinto triunfo seguido da parceria em solo chinês, porque na semana passada eles foram campeões em Pequim.

“Foi uma boa estreia, em condições bem diferentes de Pequim. Jogamos à noite. Conseguimos executar nosso plano de jogo e foi bom ter passado por essa primeira rodada, que normalmente é mais complicada. Chegamos meio em cima da hora também. Então ficamos felizes. Agora é treinar amanhã (quinta), melhorar, para o próximo jogo, na sexta-feira”, comentou Melo.

Nas quartas, o brasileiro e o polonês vão enfrentar os vencedores do confronto entre a parceria formada pelo sul-africano Raven Klaasen e pelo neozelandês Michael Venus e a dupla do japonês Ben McLachlan e do alemão Jan-Lennard Struff. Eles vão jogar somente nesta quinta.

Bruno Soares e o escocês Jamie Murray, cabeças de chave número seis, superaram nesta quarta os argentinos Maximo Gonzalez e Diego Schwartzman por 6/3 e 6/4. Nas quartas, eles vão duelar com o experiente sueco Robert Lindstedt e o austríaco Dominic Thiem, que eliminaram nesta quarta a dupla que dominou a temporada passada, formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers.