Com seu festival em Porto Alegre, Luan Santana reúne 40 mil pessoas

15/10/2023 - 20:53

Depois de um longo período de frio e com chuvas fortes, ontem (14/10), Porto Alegre amanheceu com sol. À noite, a temperatura indicava clima de primavera e o astral de quem celebrava a ocasião. Foi assim que cerca de 40 mil pessoas lotaram o Beira Rio, na capital do Rio Grande do Sul, para prestigiar o Luan City Festival, que recebeu Guilherme e Benuto, Jorge e Mateus, João Gomes e o anfitrião Luan Santana.

Com mega estrutura de popstar internacional, Luan Santana mostrou o seu festival, que foi comprado por um fundo de investimento e, em 2024, será apresentado em outros países, iniciando por Portugal. Na capital gaúcha, o evento começou já na abertura dos portões, às 14h. Os primeiros fãs foram recebidos pela DJ Dani Lima. Depois, foi a vez da dupla sertaneja Hugo e Vitor, seguida de Guilherme e Benuto. Já era noite quando o pernambucano João Gomes, 21 anos, marcava sua estreia em Porto Alegre. O “rei” do piseiro (ritmo derivado do forró) pode comprovar a sua popularidade junto ao público rio-grandense ao ser acompanhado do início ao fim do show. Por volta das 20h, Jorge e Mateus prepararam terreno para Luan com uma apresentação que fez uma viagem na carreira da dupla, com músicas antigas e novos sucessos, como “Amo noite e dia”, “Flor, “Propaganda” e “Molhando o Volante”.

O estádio Beira-Rio foi tomado por um frenesi coletivo quando Luan Santana surgiu do topo do cenário de dez metros de altura, reinando diante dos fãs, com coroa e figurino digno de majestade. Durante duas horas e 45 minutos, em meio a leds, painéis de transmissão espalhados por todos os cantos, muita pirotecnia, uso de drone, vídeos superproduzidos, papéis picados, entre outros) Luan fez um espetáculo 100% interagindo com o público. Presença de palco (ele andou em toda a extensão do cenário que ainda contou com passarela de 30 metros), tocando violão, guitarra e piano, o cantor relembrou hits que marcaram a sua carreira como “Meteoro”, “Te vivo”, “Sinais”, “Acordando o Prédio”, “Vingança”, “Amar não é pecado”, “Tudo o que você quiser”, “Te esperando”, “Escreve aí” e “Você de mim não sai”. Dos sucessos atuais, ele trouxe “Mulher Segura”, “Coração Cigano”, “Solteirou”, “Abalo emocional”, “Namorando ou Não”, “Morena”, “Deus é Muito Bom”, “Meio Termo”, “Vai Chorar no Carro”, “Tímida”, “Calvin Klein”, “Sem Sentimento” e “Me Desbloqueia Aí”.

SOLIDARIEDADE

Diante do que a população do Rio Grande do Sul tem enfrentado com as enchentes nas últimas semanas , Luan Santana tomou uma atitude que foi aplaudida e emocionou a todos. Após a troca de roupa, ele solicitou ao produtor que trouxesse a camisa usada na primeira parte da apresentação. Cantando versos de “Querência Amada”, praticamente hino do estado, ele falou: “Enquanto eu trocava de roupa, tive a ideia de doar essa camisa confeccionada e bordada pela minha mãe (Marizete Santana), com um brasão do Rio Grande do Sul. Vamos fazer um leilão. O que arrecadar será entregue a uma instituição. Ela está bem suada (*ele até torceu a peça para o público ver). Que este suor seja o símbolo de luta e vitória de um povo que sempre me recebeu com muito amor”.

Sobre o Luan City Festival

O evento integra o projeto Luan City, que teve início em dezembro de 2021 com a gravação do DVD que deu nome à turnê e aconteceu na Vila Itororó, patrimônio histórico tombado em São Paulo. O DVD em questão era inspirado na Nova Iorque dia anos 20 e rendeu EPs, turnês nacionais e internacionais. Em março deste ano, Luan deu um salto no tempo e entrou em outra era, gravando o DVD Luan City 2.0, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Em junho, ele lançou a Fase 1 do novo DVD e, no mês passado, saiu a Fase 2.

Agora é aguardar as próximas apresentações do evento, com novos convidados e seu anfitrião, que, por sinal, tem sido cotado para ser o primeiro sertanejo a se apresentar no Rock in Rio.

