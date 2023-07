Com seu festival em Curitiba, Luan Santana reúne 20 mil pessoas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2023 - 16:04 Compartilhe

Mesmo com o frio e termômetros atingindo 7 graus, mais de 20 mil pessoas marcaram presença no Festival Luan City 2.0, neste sábado (29/7), lotando a Pedreira Paulo Leminski. Por volta das 16h, o espaço já tinha metade de sua capacidade. A banda Eu,Trovador abriu o evento, seguindo de shows de Ludmilla, Wesley Safadão e encerrando com o anfitrião Luan Santana.

Após duas horas de espetáculo, houve um problema técnico e o cantor reuniu sua banda, pegou um violão e fez uma apresentação acústica por 40 minutos. Por conta da regra administrativa da Pedreira, Luan se despediu do público porque já era madrugada. Mas foi aplaudido e reverenciado pelos fãs.

O artista levou o festival que leva o seu nome pela primeira vez a Curitiba. Além de sucessos como “Morena”, “Tudo o que você quiser”, “Coração Cigano” e “Abalo Emocional”, ele mostrou as inéditas “Deus é Muito Bom”, “Meio Termo”, “Vai Chorar no Carro”, “Tímida”, “Calvin Klein”, “Sem Sentimento” e “Mulher Segura”.

“Estou muito feliz em trazer meu festival a Curitiba. Pela primeira vez, um grande festival, uma grande festa, que leva o meu nome, as próximas datas estão incríveis também e Curitiba recebe de braços abertos mais esse projeto meu”, afirma.

Em tempo: dia 14 de outubro está marcado para Porto Alegre receber Luan com seus convidados: João Gomes, Guilherme e Benuto e Jorge e Mateus.

