Com seis gols em 11 jogos, Jeh agradece técnico na Ponte Preta: ‘Me deu confiança’

Autor do gol da última vitória da Ponte Preta, o atacante Jeh está vivendo um excelente momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada de Nelsinho Baptista, ele ganhou confiança e marcou seis gols. O jogador de 24 anos fez questão de elogiar o trabalho do treinador.

“Quando o professor chegou, tivemos uma conversa. Ele disse que contava comigo e que precisava de mim. Ele me deu bastante confiança e eu agarrei essa oportunidade. Graças a Deus venho fazendo esse trabalho de forma consistente. Encontrei o caminho do gol e principalmente da vitória. Agora é trabalhar para continuar assim”, projetou.

Nelsinho estreou na Ponte Preta em 2 de junho, quando Jeh tinha quatro gols em 14 jogos na temporada. Logo no primeiro jogo, Jeh deixou sua marca contra o CRB. Depois balançou as redes contra Ponte Preta, Guarani, Mirassol, Sport e, por último, Avaí, somando seis gols em 11 partidas.

Jeh, conhecido também por seu comportamento de luta dentro de campo, afirmou que está tentando evitar confusões e focar no jogo. “O professor pede para eu manter a cabeça boa e focado no jogo. Isso é bastante do jogo, às vezes tem bastante competitividade e não dá pra fugir. Mas estou buscando focar mais no jogo para fazer minha parte”, explicou.

Com a vitória por 1 a 0 diante do Avaí, a Ponte Preta aparece em nono lugar com 26 pontos, apenas quatro a menos do Vila Nova, que fecha o G-4, com 30 pontos. O time volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 20ª rodada, abrindo o segundo turno.