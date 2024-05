Com seis filhos, Letícia Cazarré diz que Juliano Cazarré ‘não ajuda de madrugada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 10:19 Para compartilhar:

A stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para falar sobre detalhes de seu cotidiano com o marido, Juliano Cazarré, e os seis filhos.

Há cinco meses, Leticia deu à luz o caçula Estêvão. O casal também é responsável por Maria Guilhermina, de 1 ano e 9 meses, que é acometida por Anomalia de Ebstein, uma condição congênita rara no coração. Ela respira com a ajuda de um tubo de traqueostomia e já passou por algumas cirurgias desde o nascimento. Vicente, 12, Inácio, 11, Gaspar, 4, e Maria Madalena, 3, completam o sexteto.

Em uma caixa de perguntas disponibilizada por Leticia no Instagram, uma seguidora com filho recém-nascido alegou não receber “ajuda” do marido de madrugada.

A stylist, por sua vez, retrucou: “Meu marido também não ajuda de madrugada, a menos que seja uma situação atípica (por exemplo, crianças passando mal à noite). Se estiver tudo normal, quem acorda, dá mamá troca fralda e faz dormir sou eu. E tudo bem”.

E completou: “De dia ele faz um milhão de coisas pela família e, em especial, por mim. De vez em quando eu só preciso lembrá-lo que eu passo a madrugada acordando”.

Veja:

Recentemente, Leticia desabafou sobre as dificuldades de ser mãe de seis, em entrevista ao “gshow”. “Estou dormindo pouco, de três a quatro horas por noite. São horas quebradas. Acordo para amamentar e às cinco e meia estou de pé com o Juliano para preparar as crianças para a escola, dar o café da manhã e não durmo mais”, revelou.

No entanto, a stylist negou que procure ajuda psicológica, já que acredita que possa “resolver problemas com seus próprios pensamentos e meditações”. “Sou uma pessoa bem equilibrada, tenho a cabeça boa, no lugar. Não tenho tendência a me vitimizar, a entristecer. Claro que o cansaço leva a gente a ficar um pouco fora do nosso estado normal”, explicou.