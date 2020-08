Com seis desfalques por lesão, Ceará tenta surpreender o Vasco

O Ceará precisa lidar com desfalques por lesão para encerrar o seu jejum no Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador não contar com os zagueiros Klaus, Tiago e Eduardo Brock, além dos meias Felipe Baxola e Vinícius, e o atacante Rodrigão.

Os problemas ligam o sinal de alerta do Ceará, que ainda não venceu no Brasileirão. O campeão da Copa do Nordeste perdeu para o Sport (3 a 2) e Atlético Mineiro (2 a 0) e empatou por 1 a 1 com o time reserva do Grêmio. Assim, com apenas um ponto, o time está dentro da zona de rebaixamento.

O técnico Guto Ferreira terá de quebrar a cabeça para escalar a equipe diante do Vasco. A principal novidade é a entrada de Gabriel Lacerda no setor defensivo ao lado de Luiz Otávio. Charles também apareceu entre os titulares no treino, com Fabinho e Fernando Sobral completando o meio-campo. O ataque provavelmente terá Mateus Gonçalves, Rafael Sóbis e Cléber.

“Vamos enfrentar uma equipe embalada, mas dentro de casa temos que fazer nosso papel de buscar esta vitória. O Campeonato Brasileiro não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso não quer dizer que quem está começando perdendo esses jogos vai terminar o campeonato assim. Sabemos que precisamos melhorar, mas não é motivo de desespero”, falou Fabinho.

