Com saúde à beira do colapso, Manaus vai receber médicos de outras regiões

A cidade de Manaus (AM) vai ser a primeira do País a receber médicos e enfermeiros de outras regiões do País para apoiar o atendimento a casos de coronavírus. Manaus está com seu sistema de saúde operando no limite. Hoje, o Estado do Amazonas é o quarto do País em número de contaminações, com 1.050 casos oficialmente conhecidos, além de 53 mortos.

Fora de Manaus, a disseminação do vírus avança em regiões do Estado marcadas pela presença de povos indígenas. Neste sábado, 11, dois indígenas tiveram a morte confirmada pela Funai, vítimas da covid-19.

“A situação hoje de Manaus é que a curva dos casos está muito próxima da capacidade de atendimento. Se não tomarmos nenhuma medida, o número de casos vai ultrapassar nossa capacidade de atendimento. As pessoas vão sentir, não vai ter leito, não vai ter respirador e as pessoas poderão ficar desassistidas”, disse o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, ao comentar a situação da região durante entrevista coletiva neste sábado.

Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta anunciou a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. “Também vamos liberar recursos para que o hospital de referência em Manaus, que tem três andares não utilizados, receba imediatamente 350 novos leitos”, disse Gabbardo. “Mandamos ontem 20 respiradores em UTI para Manaus. Vamos mandar mais 20 respiradores.”

Além da infraestrutura, Manaus será a primeira cidade do País que vai receber apoio médico de outras áreas para apoio local. “Segunda-feira irão médicos de outras regiões do País. Vão ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus. Vai ser o primeiro Estado que vai chamar as pessoas cadastradas no ‘Programa Brasil conta comigo’, que cadastrou profissionais de todo o País. Temos 1 mil enfermeiros cadastrados em Manaus. Parte deles serão chamados pelo Ministério da Saúde. Há ainda 80 médicos, que serão convocados. Vamos tentar elevar nossa capacidade de atendimento.”

Gabbardo anunciou ainda que Manaus receberá técnicos do Ministério da Saúde que vão apoiar a secretaria de Saúde local em questões de gestão. Além disso, os médicos que atuarão em UTIs na cidade terão o auxílio técnico de médicos especialistas nesse tipo de trabalho de outras regiões por meio do sistema de telemedicina. As ações de reforço do governo federal para Manaus serão iniciadas já na segunda-feira, disse o secretário executivo.