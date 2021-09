Com saudade de casa, Felipe Melo surpreende apresentador da ESPN da Argentina com resposta ‘sincerona’ O apresentador, claramente surpreso, afirmou que gostava 'das respostas sinceras' e resolveu 'dar corda para Felipe Melo e continuar com o assunto

Convidado da ESPN da Argentina, o volante Felipe Melo surpreendeu a equipe do programa ‘F90’ nesta quarta-feira ao dar uma resposta sincerona sobre o retorno para casa. Questionado pelo apresentador sobre o que faria quando chegasse, o jogador do Palmeiras afirmou que faria ‘amor’ com a esposa.

– Vou jantar e depois fazer amor porque já estou há três dias fora de casa. Com minha mulher – disse ele.

– Não é todos os dias, são 15 anos casados. Quando chega a vontade tem que fazer poque senão depois passa.

A resposta arrancou aplausos e risos dos comentaristas presentes. O apresentador, claramente surpreso, afirmou que gostava ‘das respostas sinceras’ e resolveu ‘dar corda para Felipe Melo e continuar com o assunto.

– Antes do jogo nunca (faz sexo), no dia anterior? – perguntou.

– Não porque estou concentrado (com a equipe). Cheguei ontem 6h da manhã, dormi. Agora vou comer, tomar um vinho, depois com certeza. As crianças vão para seus quartos e eu com a minha esposa (para o nosso) – completou.

O Palmeiras conquistou uma vaga na Copa Libertadores deste ano e vai defender o título conquistado na temporada passada diante do Flamengo, campeão de 2019. O jogo será realizado no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

