Com Santos e Fluminense negociando, possível retorno de Ganso ao Peixe agita redes sociais Paulo Henrique Ganso, de 31 anos, segue sem espaço no Fluminense, e Alvinegro estuda volta do meia à Vila Belmiro. Clubes já estudam pagamento do salário

O Santos estuda a contratação de Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. O meia, sem espaço no clube carioca, foi revelado nas categorias de base do clube santista e surgiu no alvinegro como uma das maiores revelações do futebol nacional. Com a novela ainda nos primeiros capítulos, os torcedores do Peixe estão agitando as redes sociais sonhando com o possível retorno do “maestro” e relembrando a dupla com o craque Neymar.

No Twitter, poucas horas após anúncio das tratativas, o nome do meia já postulava como um dos assuntos mais comentados da rede. Neste domingo, após informações do LANCE! de que os clubes possuem negociações em andamento, muitos internautas elogiaram o meia.

Enquanto uns -mais saudosistas – acreditam que a chegada do ex-maestro possa recuperar o bom futebol da Vila Belmiro agora com Fernando Diniz, outros não concordam que o reserva tricolor esteja em boa fase para chegar ao Peixe.

No Santos, Paulo Henrique Ganso poderia reencontrar com o técnico em que lhe deu mais espaço no Fluminense. Ao lado de Diniz, em 2019, o jogador entrou em campo 47 vezes, sua melhor temporada no Rio de Janeiro.

Se o Ganso voltar cenas como essas serão comuns pic.twitter.com/rEx4bwECTE — Santos Memes (@Santosmemes1912) May 21, 2021

GANSO TÁ VINDO Daqui a pouco volta o MENINO NEYMAR pic.twitter.com/0HxPvy3XnS — Edu – twitch.tv/FUTIRINHAS (@edufutirinhas) May 21, 2021

Há dez anos, uma grande capa da Placar. pic.twitter.com/nubc2mhA2v — Giovane Martineli (@GioMartineli) May 22, 2021

eu aceitaria o ganso de volta

sem querer fala nd nao — kleber (@klebosfc) May 23, 2021

ganso no santos — ju (@juliana_mottaz) May 23, 2021

