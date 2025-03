Com sangue novo na zaga, Espanha encara Holanda por vaga nas semis da Liga das Nações

Os zagueiros Dean Huijsen e Raúl Asencio, estreantes nesta janela internacional, reforçam a defesa de uma seleção espanhola que neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília) em Valência busca uma vaga nas semifinais da Liga das Nações após empatar em 2 a 2 no jogo de ida.

Seu protagonismo cresceu após a lesão de Pau Cubarsí, que deixou a concentração devido a uma torção no tornozelo que o obrigou a sair do campo aos 40 minutos do primeiro duelo.

Huijsen o substituiu. O jogador do Bournemouth, de 19 anos, teve que aguentar a hostilidade dos torcedores holandeses por ter feito sua estreia pela Espanha contra o país onde nasceu e pelo qual jogou nas categorias de base.

“As vaias? Eu as esperava, isso é futebol. Sou de Málaga, não tenho medo de nada”, disse Huijsen com uma calma surpreendente em declarações a uma emissora.

Nascido em Amsterdã, o jogador que se sente malaguenho – se mudou para Marbella aos cinco anos – mostrou força, ousadia e segurança na defesa, inclusive com a posse de bola, o que faz a equipe sonhar em ter uma defesa no nível da dupla formada por Sergio Ramos e Gerard Piqué.

“Para mim é um sonho poder estrear, estou muito feliz. É um orgulho poder jogar por esta equipe e pelo meu país”, acrescentou entusiasmado Huijsen, que se juntou ao elenco depois de Iñigo Martínez ter sido dispensado na última hora devido a problemas no joelho.

– “Fonte inesgotável de talento” –

O treinador Luis de la Fuente se rendeu ao jogo do jovem zagueiro, promovido esta temporada ao time titular por Andoni Iraola na equipe inglesa da Premier League.

“Certamente, para muitos, a aparição de Huijsen é uma descoberta. Ele já estava conosco há algum tempo, com Santi Denia na sub-21. Muitas das coisas que vocês dizem que são surpresas, não são. Conhecemos muito bem a matéria-prima que temos neste país. Eles nos ajudarão a ser uma equipe melhor. O futebol espanhol é uma fonte inesgotável de talentos”, disse o técnico da seleção durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo.

No final do jogo de quinta-feira, De la Fuente teve só elogios para Huijsen: “Mostrou que é um jogador extraordinário e que pode nos ajudar muito. Mostrou maturidade e que nada o impressiona”.

– Mudança geracional –

O regresso de Cubarsí ao Barcelona para se recuperar de um estiramento do ligamento tibiofibular anterior do tornozelo direito não é a única dor de cabeça do treinador antes do duelo contra a Holanda.

De la Fuente, que foi obrigado a convocar Mario Gila, da Lazio, para substituir Cubarsí, aguarda a evolução da lesão no tornozelo de Robin Le Normand, titular na zaga-central na quinta-feira, em Roterdã.

Asencio, que ficou de fora do elenco no jogo de ida, pode ser o substituto, o que significaria sua estreia na seleção principal.

O zagueiro de 22 anos aproveitou a série de lesões do Real Madrid para se afirmar como um novo pilar da defesa, para ter a oportunidade de mostrar a sua grande fase também na seleção nacional.

Os zagueiros Aymeric Laporte, titular da Eurocopa da Alemanha, conquistada pela Espanha há oito meses, e Dani Vivian estão afastados da atual janela internacional devido a lesão.

Nacho Fernández, capitão do Real Madrid, campeão da última Liga dos Campeões e também presente na Euro-2024, não entrou na lista de convocados. Nesta temporada ele trocou o gigante branco pela liga saudita.

