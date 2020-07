Com saída da Globo, Renato Aragão revela que toparia fazer ‘A Praça É Nossa’, do SBT

Na última quarta-feira (01), Renato Aragão aproveitou o tempo livre por conta da quarentena para responder algumas perguntas enviadas pelos seus fãs no Instagram.

O humorista, que não renovou seu contrato com a TV Globo após de 44 anos de casa, fez uma revelação que deixou o seu público animado.

Ao ser questionado por um internauta se já pensou em fazer uma aparição no humorístico ‘A Praça É Nossa’, do SBT, Aragão respondeu de imediato: “Claro e ao lado do Carlos Alberto, que é meu irmão, ficaria muito bem. Vamos ver”.

