Com retornos, Abel Ferreira acerta detalhes e finaliza preparação do Palmeiras

O elenco do Palmeiras realizou seu último treinamento na tarde deste sábado na Academia de Futebol e encerrou a preparação antes do jogo contra o Internacional neste domingo. O técnico Abel Ferreira acertou os últimos detalhes para a partida, passando orientações táticas para os jogadores e também comandou um treinamento em campo reduzido.

Marcos Rocha e Zé Rafael, em processo final de recuperação, voltaram a treinar normalmente neste sábado, assim como durante toda a semana e deverão ir para o jogo. Além deles, o zagueiro Kuscevic, que havia sentido dores musculares na última partida, também participou de todo o treinamento deste sábado. O jogador havia feito um trabalho à parte no treino da última sexta.

Weverton, Gómez e Piquerez, que se reapresentaram ao clube após defenderem suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, também voltaram a treinar junto com o restante do elenco. No treinamento da última sexta, o trio também havia realizado atividades individuais.

Os desfalques ficam por conta de Mayke, Gabriel Menino e Danilo, que estão lesionados. O trio segue realizando trabalhos de recuperação na parte interna do centro de treinamento do clube e não enfrentarão o Internacional.

Diante disso, o técnico Abel Ferreira pode mandar a campo uma escalação com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Dudu e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Sem vencer nos últimos cinco jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro (três derrotas e dois empates), o Palmeiras tenta reencontrar a boa fase diante do Internacional neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. O jogo é válido pela 27ª rodada. O clube paulista possui 40 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela.

