Com reservas, São Paulo abusa dos erros e leva virada do Internacional no MorumBis

O São Paulo mostrou evidentes fragilidades neste domingo, abusou dos erros na defesa, foi dominado na maior parte do jogo e perdeu de virada do Internacional no MorumBis, por 3 a 1. Com reservas e pensando na Copa Libertadores, o time tricolor jogou apenas os 15 minutos iniciais do duelo da 27ª rodada do Brasileirão. Depois, parou, levou três gols do rival gaúcho e terminou o duelo derrotado e cobrado por seus torcedores.

O São Paulo não perdeu posições na rodada. Continua no quinto lugar, com 44 pontos, mas vê os rivais, como o próprio Inter, encostarem. O pensamento, por alguns dias, deixará de ser o Brasileirão. Os são-paulinos têm a cabeça no duelo decisivo contra o Botafogo pela Libertadores, na próxima quarta-feira, no MorumBis.

O Inter alcançou seis rodadas sem ser derrotado no Brasileirão e consolidou a sua reação na competição, iniciada com a chegada do técnico Roger Machado. São 41 pontos para o time gaúcho, que se fortalece na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Está em oitavo lugar, a apenas um pontos do Bahia, que abre o grupo dos seis primeiros colocados.

Foi de períodos distintos o primeiro tempo no MorumBis. O time quase todo reserva do São Paulo foi superior até os 15 minutos, período em que dominou os gaúchos, abriu o placar e criou para até fazer mais. Foi de Luciano o gol que deixou os anfitriões em vantagem. O camisa 10, bem colocado na pequena área, recebeu de Lucas e girou para as redes aos cinco minutos.

Bobadilla teria feito um golaço se a bola não tivesse explodido na trave. Depois disso, o Inter acordaram. De desatento, sonolento e dominado a concentrado, efetivo e criativo, o Inter tomou conta do campo ofensivo e insistiu até empatar com Bruno Gomes, autor de um belo gol de canhota que morreu no ângulo direito de Jandrei.

O Inter se impôs, foi dominante na segunda etapa e resolveu em nove minutos um jogo que estava difícil e enrolado, aproveitando o nervosismo e erros do São Paulo na saída de bola. Dois meio-campistas marcaram aos 8 e aos 17 e definiram a vitória de virada dos gaúchos. O segundo, o da virada, foi uma jogada bem trabalhada que terminou com finalização seca e rasteira de Thiago Maia.

Alan Patrick, que havia participado do segundo gol, fez o terceiro em lance de raro talento. O camisa 10 emendou de primeira um violento chute que tocou no travessão antes de entrar no gol defendido por Jandrei.

Inconformado, o técnico Luis Zubeldía lançou mão de seus principais titulares que estavam no banco. Usou Calleri e Nestor, por exemplo, mas a equipe não reagiu. Teve alguns lampejos no ataque, mas seguiu dominada pelo Inter, que empurrou os paulistas, fez o tempo passar e acelerou o jogo quando quis. Como não precisava, acelerou pouco, o suficiente para se manter no ataque e deixar os mandantes longe do gol até a partida terminar.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 1 X 3 INTERNACIONAL

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Michel Araújo; Marcos Antônio (Liziero), Bobadilla (Galoppo), Luciano (Calleri); Lucas Moura (William Gomes), Erick (Rodrigo Nestor) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

INTERNACIONAL – Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gustavo Prado (Wanderson) e Alan Patrick; Wesley e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Luciano, aos 5, e Bruno Gomes, aos 42 minutos do primeiro tempo. Thiago Maia, aos 8, e Alan Patrick, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (RJ).

CARTÕES AMARELOS – André Silva, Wesley, Erick, William Gomes, Calleri, Rodrigo Nestor.

RENDA – R$ 2.083.806,00.

PÚBLICO – 39.078 torcedores.

LOCAL – Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).