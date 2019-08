Com reservas, Inter mira reabilitação antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

O Internacional não teve tempo para lamentar a eliminação da Copa Libertadores para o Flamengo. Neste sábado, às 21 horas, o time gaúcho entra em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar outro time carioca: o Botafogo, em casa.

O duelo no Beira-Rio antecede o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, o que explica a provável escalação de um time alternativo neste domingo. No primeiro duelo em Belo Horizonte, o Inter venceu por 1 a 0 e, assim, tem a vantagem do empate para avançar à decisão.

Atuando em várias partidas sem seus principais jogadores em razão do envolvimento nos mata-matas, a equipe colorada não tem tido bons resultados no Brasileirão. Soma 24 pontos e está longe dos primeiros colocados. Daí a importância do triunfo neste sábado.

O técnico Odair Hellmann fechou o último treinamento e não deu informações de quem joga. Apesar de não dizer qual será a escalação, é improvável que escale seus principais jogadores. Estes serão preservados para entrar em campo contra o Cruzeiro. É possível que haja titulares contra o Botafogo, mas não serão a maioria.

O lateral Natanael e o volante Rithely estão machucados e são os desfalques certos. Com isso, Zeca deve ser deslocado para a lateral esquerda, fazendo com que Heitor assuma uma vaga na direita. Odair também pode optar por escalar o jovem Erik no lado esquerdo.

Bruno Silva, recém-contratado junto ao Fluminense, atuou nas últimas duas partidas antes Fortaleza e Goiás e deve seguir no time ao lado de Nonato. Nico López, Sarrafiore e Wellington Silva, trio que saiu do banco para dar mais poder ofensivo ao contra o Flamengo na última quarta-feira, devem começar entre os titulares e Guilherme Parede será a referência no ataque.