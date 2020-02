Com reservas, Inter empata jogo de classificados com o Ypiranga pelo Gaúcho

Em uma partida disputada em ritmo lento e sem grandes emoções, Internacional e Ypiranga não saíram do 0 a 0 no Colosso da Lagoa, em Erechim, neste sábado, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, para o qual ambos os times estão classificados antecipadamente às semifinais.

A partida colocou frente a frente as únicas equipes que haviam triunfado nos três primeiros compromissos pelo torneio estadual. Nenhum deles conseguiu sustentar os 100% de aproveitamento, com o resultado mantendo o Inter na dianteira do Grupo A, por causa do saldo de gols superior – 4 a 3 -, pois ambos somam dez pontos.

Antes da partida em Erechim, o Pelotas derrotou o Juventude por 3 a 1 e tirou o peso do confronto, pois classificou Ypiranga e Inter antecipadamente às semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E a definição antecipada do futuro das equipes parece ter desestimulado os times, especialmente no primeiro tempo, que teve poucas emoções.

O Inter, como vai visitar a Universidad do Chile na terça-feira, pela segunda fase preliminar da Libertadores, entrou em campo com uma formação reserva, o que incluiu a estreia do recém-contratado Boschilia,que estava no Monaco e foi apresentado na última quinta-feira. Ainda assim, buscou pressionar o Ypiranga nos minutos iniciais, mas não deixou de correr riscos, talvez o principal deles após um recuo de Uendel para Marcelo Lomba, que teve dificuldades para se livrar da bola, quase a perdendo para Jean Silva.

A melhor oportunidade da primeira etapa, porém, foi do Inter e também envolveu Uendel. Aos dez minutos, o lateral tabelou com Thiago Galhardo pela esquerda, entrou na área e fez o cruzamento. Sozinho, Marcos Guilherme finalizou para fora.

Na etapa final, o Ypiranga voltou mais ofensivo, dando trabalho ao Inter, especialmente em jogadas de bola parada, quase sempre executadas por Zotti. E o time quase marcou aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Saimon cabeceou para baixo, com a bola passando rente à trave esquerda da meta de Lomba.

Mas o domínio do Ypiranga arrefeceu aos poucos, com o duelo se tornando equilibrado – só que sem muitas emoções – no restante do segundo tempo. Nos minutos finais, porém, o Inter se lançou ao ataque, em busca da vitória, tornando o ritmo do jogo enfim um pouco mais intenso.

Não conseguiu, porém, marcar, e ainda precisou contar com a intervenção do seu goleiro para não deixar Erechim derrotado. Foi aos 47 minutos, quando Ávila cruzou da esquerda, Pedrinho desviou de carrinho e Marcelo Lomba defendeu no canto esquerdo da sua meta. Foi o suficiente para manter o Inter na ponta do seu grupo no primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Coudet escalou o Inter neste sábado com: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Pedro Henrique e Uendel; Johnny, Marcos Guilherme (Netto), Nonato e Boschilia (Guilherme Pato); Sarrafiore (Praxedes) e Thiago Galhardo.