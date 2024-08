Com reservas, Fluminense sofre virada para o Juventude e sai atrás na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 21:08 Para compartilhar:

Poupando os titulares, o Fluminense acabou sofrendo a virada por 3 a 2 para o Juventude, nesta quinta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo duelo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. O time carioca saiu na frente com Lima, com dois minutos de jogo, sofreu três gols na etapa complementar, mas nos acréscimos Thiago Santos descontou, deixando o time carioca mais tranquilo para o jogo da volta.

Com o resultado, o time de Mano Menezes terá que vencer, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, por dois ou mais gols de diferença para avançar direto às quartas de final. Já o Juventude atua pelo empate para se garantir na próxima fase. Qualquer vitória carioca por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades.

A derrota também põe fim a uma sequência de três vitórias seguidas do Fluminense, coincidentemente, todos por 1 a 0 e sem sofrer gols desde a estreia do zagueiro Thiago Silva, que ficou no banco de reservas.

O Fluminense começou a partida já abrindo o placar. No primeiro ataque, Nonato se livrou da marcação e cruzou para Lima empurrar para as redes, com dois minutos de bola rolando. O gol cedo deixou o time carioca ainda mais seguro em campo, priorizando a marcação e contendo os avanços do Juventude.

Com o passar do tempo, o duelo ficou mais nervoso, com muitas reclamações dos donos da casa pela cera do time visitante. O Juventude até conseguiu alguns espaços, principalmente pelo alto, mas Fábio fez boas intervenções garantindo a vantagem carioca no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o inverso ocorreu, Logo com três minutos, Lucas Barbosa pegou o rebote e deixou tudo igual. Empolgado, não demorou muito para o Juventude virar o duelo. Após bola alçada na área, Rodrigo Sam apareceu na primeira trave para desviar de cabeça, aos nove.

Com a virada, o Fluminense até tentou sair para o jogo, trocando passes próximo a área gaúcha, mas sem conseguir concluir a gol. Na estratégia de tirar o adversário do campo de defesa, o time gaúcho ampliou aos 28 minutos, com um belo gol de Diego Gonçalves de fora da área. Quando tudo parecia perdido, Arias cruzou e Thiago Santos descontou aos 48, deixando o time carioca em situação mais tranquila para o jogo da volta.