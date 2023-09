Com reservas, Fluminense é derrotado pelo Cuiabá e perde chance de dormir na vice-liderança do Brasileirão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 30/09/2023 - 20:43 Compartilhe

Uma nova expulsão no primeiro tempo custou caro para o Fluminense. De olho na semifinal da Libertadores, o Tricolor encarou o Cuiabá com o time reserva, viu Martinelli ser expulso antes do intervalo e foi derrotado por 3 a 0, na Arena Pantanal. Clayson, Alan Empereur e Fernando Sobral foram os autores dos gols do Dourado na partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Flu segue com 41 pontos e perdeu a chance de assumir a vice-liderança do campeonato. O time de Fernando Diniz dorme na sexta posição, mas pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Já o Cuiabá chegou aos 32 pontos e dorme em 11º na tabela.

Cinco lances que marcaram o jogo

DE NOVO? Pela segunda partida consecutiva, o Fluminense teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Martinelli levou dois cartões amarelos e deixou o Tricolor com um a menos antes do intervalo. Na última quarta, havia sido Samuel Xavier contra o Inter.

MILAGRE! O Cuiabá esteve perto de abrir o placar no fim do primeiro tempo, mas Pedro Rangel salvou o Fluminense de forma milagrosa. O goleiro fez uma defesaça em cabeceio de Deyverson e manteve o zero no placar antes do intervalo.

ASSIM NÃO! O primeiro gol do Cuiabá surgiu após uma bobeira da defesa do Fluminense. Diogo Barbosa errou passe para David Braz e a bola sobrou para Ronald cruzar para Clayson abrir o placar.

GOLAÇO IMPROVÁVEL! O segundo gol foi uma pintura. E de zagueiro. Alan Empereur acertou um sem-pulo no ângulo de Pedro Rangel e balançou as redes.

FIM DO JEJUM! Antes de encarar o Fluminense, a fase do Cuiabá não era nada boa. O clube do Mato Grosso vinha de cinco derrotas e um empate no Brasileirão…

Como foi o primeiro tempo?

Fluminense e Cuiabá fizeram um primeiro tempo nada empolgante. O Tricolor criou pouco e, quando teve chance, decepcionou na pontaria. O Dourado só conseguiu levar perigo após a expulsão de Martinelli, mas parou em Pedro Rangel. Em resumo, foram 45 minutos de pouca qualidade técnica e praticamente nenhuma emoção.

E o segundo?

Mesmo sem dominar o Fluminense, o Cuiabá fez valer a superioridade numérica e garantiu o resultado com menos de 20 minutos da etapa final. O primeiro gol saiu após uma bobeira da defesa tricolor, enquanto o segundo foi uma pintura do zagueiro Empereur. As mudanças de Fernando Diniz não surtiram efeito, e o Tricolor não esboçou nenhuma reação na partida. Aos 40′, Fernando Sobral marcou o terceiro do Cuiabá e fechou o placar.

Os números da partida

O que vem por aí?

O Fluminense agora volta às atenções para o jogo mais importante da temporada. Na próxima quarta-feira (4), às 21h30, o Tricolor enfrenta o Inter, no Beira-Rio, pela semifinal da Libertadores. Já o Cuiabá terá duas semanas livres e só volta a campo no dia 14 de outubro para encarar o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

CUIABÁ 3 x 0 FLUMINENSE

25ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 30 de setembro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Estádio: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)





Cartões amarelos: Lucas Mineiro, Alan Empereur, Fernando Sobral (CUI) / Martinelli, Thiago Santos, Lima (FLU)

Cartão vermelho: Martinelli (Flu)

Gols: Clayson (1-0, 11’/2ºT), Alan Empereur (2-0, 18’/2ºT) e Fernando Sobral (3-0, 40’/2ºT)

CUIABÁ (Técnico: António Oliveira)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Rikelme, 0’/2ºT); Raniele, Ronald (Filipe Augusto, 28’/2ºT) e Lucas Mineiro (Fernando Sobral, 0’/2ºT); Derik Lacerda (Wellington Silva, 11’/2ºT), Deyverson e Clayson (Jonathan Cafú, 28’/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Pedro Rangel; Samuel Xavier, David Braz, Marlon (João Neto, 28’/2ºT) e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Martinelli, Lima, Danielzinho (Felipe Andrade, 0’/2ºT) e Leo Fernández (Alexsander, 0’/2ºT), Yony González (Lelê, 0’/2ºT).

